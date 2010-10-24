بیشترین مسمومیت اطفال در گلستان با دارو بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، لیلا ناظمیان عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان از سم به عنوان ماده‌ای که باعث بروز اختلال ساختاری در سیستم بیولوژیک می‌شود، یاد کرد و افزود: شایعترین روش ورود سم به انسان از راه مواد خوراکی است که طرق پوستی و تنفسی در جایگاه های بعدی آن قرار می‌گیرند.

وی اظهار داشت: مرکز پنج شماره‌ای رایگان اطلاع‌رسانی دارو و سموم 09646 در تمامی نقاط کشور آماده پاسخگویی به پرسشهای دارویی و شهروندان در ساعات اداری است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر شماره مذکور این مرکز در استان گلستان با شماره 01714424004 نیز در راستای ارائه خدمات با استفاده از آخرین مراجع و رفرانسها به طور لحظه‌ای پاسخگوی شهروندان است.

به گفته وی افراد در صورت بروز مسمومیت، پیش از هر اقدامی جهت در یافت اطلاعات صحیح به مرکز اطلاع‌رسانی دارو و سموم تماس حاصل نمایند و با ارائه اطلاعات شخص مسموم از قبیل سن، جنس، نوع مسمومیت، سابقه پزشکی و مرکز را از علائم لحظه‌ای بیمار برای دریافت اقدامات درمانی در منزل مطلع نمایند.

کارشناس دارویی معاونت غذا و دارو مسمومیت از طریق فراورده‌های مخدر و نفتی را در رده‌های پایین تر مسمومیتها در استان اعلام کرد و ادامه داد: در گلستان که جزو استانهای کشاورزی محسوب می‌شود مسمومیت از طریق آفات و سموم کشاورزی نیز حائز اهمیت است.

وی از شهروندان خواست در صورت بروز مسمومیت سر خود کاری انجام نداده و با ارائه عارضه بیمار به مرکز از خدمات مشاوره دریافت کنند.



کارشناس دارویی معاونت غذا و دارو اظهار داشت: نخستین هفته آبان ماه با عنوان پیشگیری از مسمومیتها نامگذاری شده است.