کمیته فنی شورایعالی ترافیک شهرهای کشور در پاکدشت تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، در این جلسه که ظهر یکشنبه با حضور قربانعلی مقبلی فرماندار شهرستان پاکدشت و بشیری معاون امور عمرانی این فرمانداری تشکیل شد، علی شیدانه مرید معاون دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورایعالی ترافیک شهرهای کشور، سرهنگ حبیب کمالوند رئیس راهنمایی و رانندگی استان تهران، محسن صادقی نماینده وزیر راه و ترابری، مهرداد نجفی نماینده وزیر مسکن و شهرسازی، حسین ملک نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسعود زندی نماینده سازمان حفاظت محیط زیست، وحید سعیدیان نماینده معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی ریاست جمهوری حضور داشتند.

محمدجواد شهبازی مدیر گروه حمل و نقل و لجستیک مهندسین مشاور طرح نواندیشان و بابک آقا بابا زاده معاون گروه حمل ونقل مهندسین مشاور طرح نواندیشان به عنوان اعضاء مدعو کمیته فنی شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به ارائه گزارش پرداختند.

بحث و بررسی موارد مربوط به گزینه های مسیر خط ریلی حومه ای تهران - پاکدشت - شریف آباد و بازدید از مسیر از برنامه های تعیین شده این جلسه بود.

در این جلسه مهندسین مشاور طرح توضیحاتی در خصوص دو مسیر پیشنهادی ارائه دادند و راهکارهای آغاز هرچه سریعتر این پروژه بررسی شده و به تصویب حاضران رسید.