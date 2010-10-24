به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از امپایر آنلاین استودیوی سونی در صدد است تا فیلم اکشن کلاسیک "یاد وری کامل" را بازسازی کند و در این میان کالین فارل بازیگر ایرلندی هالیوود گزینه اول سونی برای ایفای نقش اول فیلم به شمار می‌رود.



"یاد وری کامل" در سال 1990 به کارگردانی پل ورهوفن و بازیگری آرنولد شوارتزنگر ساخته شد."یاد وری کامل" اقتباسی بود از رمانی به همین نام نوشته فیلیپ کی دیک نویسنده نامدار ادبیات علمی – تخیلی که بسیاری از آثار او در سینما مورد اقتباس قرار گرفته‌اند.



لن وایزمن کارگردانی این نسخه جدید را بر عهده دارد و سونی مایل است فیلمبرداری آن را از ماه مارس سال آینده (اسفندماه) آغاز کند. علاوه بر کالین فارل از دو بازیگر دیگر یعنی مایکل فاسبندر و تام هاردی به عنوان گزینه‌های ایفای نقش داگلاس کوئید ( که در نسخه اولیه شوارتزنگر نقش او را بر عهده داشت) نام برده می‌شود.

