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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۳۰

بازسازی "یادآوری کامل"/

فارل نقش آرنولد شوارتزنگر را بازی می‌کند

فارل نقش آرنولد شوارتزنگر را بازی می‌کند

کالین فارل گزینه اصلی بازی در نقش اول بازسازی فیلم سینمایی "یادآوری کامل" است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از امپایر آنلاین استودیوی سونی در صدد است تا فیلم اکشن کلاسیک "یاد وری کامل" را بازسازی کند و در این میان کالین فارل بازیگر ایرلندی هالیوود گزینه اول سونی برای ایفای نقش اول فیلم به شمار می‌رود.

"یاد وری کامل" در سال 1990 به کارگردانی پل ورهوفن و بازیگری آرنولد شوارتزنگر ساخته شد."یاد وری کامل" اقتباسی بود از رمانی به همین نام نوشته فیلیپ کی دیک نویسنده نامدار ادبیات علمی – تخیلی که بسیاری از آثار او در سینما مورد اقتباس قرار گرفته‌اند.

لن وایزمن کارگردانی این نسخه جدید را بر عهده دارد و سونی مایل است فیلمبرداری آن را از ماه مارس سال آینده (اسفندماه) آغاز کند. علاوه بر کالین فارل از دو بازیگر دیگر یعنی مایکل فاسبندر و تام هاردی به عنوان گزینه‌های ایفای نقش داگلاس کوئید ( که در نسخه اولیه شوارتزنگر نقش او را بر عهده داشت) نام برده می‌شود.
 

کد مطلب 1177395

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