دادگاه عالی عراق خواستار از سرگیری جلسات مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه،" قاضی عبد الستار البیرقدار"گفت: دادگاه عالی با صدور حکمی حالت تعلیق جلسات پارلمان را لغو کرده است.

وی افزود: جلسات عادی مجلس عراق باید از سرگرفته شود و رئیس و معاونانش انتخاب شوند و پارلمان روند عادی خود را دنبال کند زیرا هرتاخیری در برپایی جلسات مخالف قانون اساسی است.

شایان ذکر است که اختلافات درباره معرفی نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان عراق سبب اصلی عدم از سرگیری جلسات مجلس بوده است. "فواد معصوم "از رهبران ائتلاف کردستان عراق درجلسه مرداد ماه مجلس عراق از به تعویق افتادن جلسات پارلمان تا اطلاع بعدی خبرداده بود.