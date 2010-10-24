  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۳۴

"لحظه های زندگی" از سیمای زاگرس پخش می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر:خانواده های کرمانشاهی وبویژه مخاطبان سیمای زاگرس، از این هفته شاهد پخش برنامه تلویزیونی "لحظه های زندگی" هستند.

افسانه صاحب جمعی، تهیه کننده برنامه "لحظه های زندگی" در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، گفت: این برنامه تلویزیونی با رویکرد توجه دادن خانواده ها به ارزش زمان وبهره برداری حداکثری از فرصت های ناب زندگی تولید می شود.

وی افزود: این برنامه تلاش دارد تا با بهره گیری از آیتم ها وبخشهای گوناگونی چون طعم زندگی (آشپزی) هنرزندگی (هنرهای دستی) درخشش زندگی(معرفی خانواده های موفق ) گلستان زندگی ( گل وگیاه )گزارش های مردمی ومباحث روانشناسی، لحظات مفرح ودر عین حال آموزنده ای را برای بینندگان خود که عمدتاً خانواده ها هستند فراهم کند.

صاحب جمعی خاطر نشان کرد: برنامه لحظه های زندگی دو روز در هفته و در روزهای دوشنبه و پنج شنبه، از ساعت 18 به مدت 40 دقیقه با مخاطبان خود همراه می شود.

کارگردانی وتدوین این برنامه برعهده علی زرتاب است و اجرای آن را فردین امیری برعهده دارد.

