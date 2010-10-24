"لحظه های زندگی" از سیمای زاگرس پخش می شود

افسانه صاحب جمعی، تهیه کننده برنامه "لحظه های زندگی" در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، گفت: این برنامه تلویزیونی با رویکرد توجه دادن خانواده ها به ارزش زمان وبهره برداری حداکثری از فرصت های ناب زندگی تولید می شود.

وی افزود: این برنامه تلاش دارد تا با بهره گیری از آیتم ها وبخشهای گوناگونی چون طعم زندگی (آشپزی) هنرزندگی (هنرهای دستی) درخشش زندگی(معرفی خانواده های موفق ) گلستان زندگی ( گل وگیاه )گزارش های مردمی ومباحث روانشناسی، لحظات مفرح ودر عین حال آموزنده ای را برای بینندگان خود که عمدتاً خانواده ها هستند فراهم کند.

صاحب جمعی خاطر نشان کرد: برنامه لحظه های زندگی دو روز در هفته و در روزهای دوشنبه و پنج شنبه، از ساعت 18 به مدت 40 دقیقه با مخاطبان خود همراه می شود.

کارگردانی وتدوین این برنامه برعهده علی زرتاب است و اجرای آن را فردین امیری برعهده دارد.