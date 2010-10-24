ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران عصر یکشنبه در مراسم افتتاحیه این جشنواره از ارسال 106 فیلم به ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: بالغ به 106 فیلم به ششمین جشنواره سراسری وارش ارسال شده که در روزهای برگزاری جشنواره در سینما آزادی بابل برای عموم مردم به نمایش گذاشته می شود.

ابراهیمی با اشاره به اهمیت جایگاه این جشنواره در کشور، از تبادل نظر فیلمسازان کشور در عرصه های هنری و فیلمسازی در این جشنواره خبر داد و بیان کرد: فیلمسازان کشور با برگزاری کارگاه های اختصاصی و مشورتی به تبادل تجربه های خوب با یکدیگر خواهند پرداخت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار امیدواری کرد که با اجرای این جشنواره ، جوانان و نوجوانان نیز استقبال خاصی همچون گذشته نسبت به این حرکت فرهنگی و هنری داشته باشند تا از این رهگذر شاهد شکوفایی روز افزون هنر فیلمسازی در مازندران با موضوعات بومی و منطقه ای باشیم.

ابراهیمی از روند رو به رشد توجه فیلمسازان به عرصه فیلم کوتاه خبر داد و گفت: عنایت ویژه هنرمندان به جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش بیش از گذشته بوده و همین امر موجب دلگرمی ما برای ادامه این مسیر پر افتخاراست و دوش ما را برای حمل این امانت سنگین تر کرده و در برابر این خواسته ای هنری احساس وظیفه بیشتری می کنیم.

وی افزود: زمینه های برگزاری این جشنواره به صورت بین المللی مساعد است و امیدواریم با رایزنی های ویژه ای که خواهیم کرد این حرکت خجسته را بزودی در استان مازندران مشاهده می کنیم.

ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش دوم تا پنجم آبان ماه در بابل با پذیرایی از مدعوین با غذاهای محلی مازندرانی برگزار می شود.