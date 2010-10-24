تبریک شهسواری به مسئولان و هواداران باشگاه ذوب آهن

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، ناصر شهسواری در نامه ای خطاب به مدیرعامل باشگاه ذوب آهن پیروزی شاگردان منصور ابراهیم زاده در برابر تیم قدرتمند الهلال عربستان و صعود این تیم به فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را از سوی خود و دیگر عوامل باشگاه ابومسلم تبریک گفت.

مدیرعامل باشگاه ابومسلم خراسان در بخش دیگری از پیام خود آورده است: بی تردید، پیروزی مقتدرانه و درخشش نماینده جمهوری اسلامی ایران بر نماینده عربستان آن هم در خانه حریف، آغاز دور جدید موفقیت های فوتبال ایران در صحنه های آسیایی را نوید می دهد و باعث شد تا یک بار دیگر قدرت فوتبال ایران به رخ قاره کهن کشیده شود.

شهسواری در این پیام تأکید کرده است: با پیروزی بیادماندنی چهارشنبه شب، حضور دومین نماینده اصفهان در فینال لیگ قهرمانان رقم خورد تا باز هم نماینده ای از این خطه در آستانه حضور در رقابت های جام باشگاه های جهان قرار گیرد.

مدیرعامل باشگاه ابومسلم خراسان با تبریک دوباره این پیروزی به جامعه فوتبال ایران و همچنین هواداران پرشور ذوب آهن آورده است: ضمن آرزوی موفقیت و قهرمانی در فینال رقابت‌ های لیگ قهرمانان آسیا، چشم انتظار پیروزی تان در دیدار فینال مقابل تیم سئونگنام کره جنوبی در توکیو و برافراشتن پرچم ایران بر فراز فوتبال آسیا هستیم.