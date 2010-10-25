خطر مسمومیت در اثر مصرف سبزیجات خام غیربهداشتی در رستورانها

مهندس مریم شاهی با اشاره به مسمومیتهای غذایی که از شیوع بالایی در جامعه برخوردار است، به خبرنگار گفت: صیفی جات و سبزیجات به دلیل اینکه در برخی از مراکز هیچ نظارتی بر روند تهیه آنها وجود ندارد بیشتر می تواند بیماریزا باشد و از این رو باید کنترل شدیدتری بر روند تهیه آنها وجود داشته باشد.

مدیر آزمایشگاه مهر با اشاره به آزمایش میکروبی مواد غذایی که در مراکز تهیه غذا و رستورانها استفاده می شود، افزود: نتایج مراجعات و آزمایشهای ما به این مراکز نشان می دهد که کنترل هفتگی و ماهانه می تواند در پیشگیری از معضلات بهداشتی کمک زیادی کند.

وی با عنوان این مطلب که خیلی از موادغذایی آلوده باعث مسمومیت می شود، گفت: باکتری "استافیلوکوکوس اورئوس" عامل مسمومیت غذایی است که در برنج وجود دارد. چنانچه برنج پخته شده بیرون از یخچال بماند و برای خوردن دوباره گرم شود، این باکتری باعث مسمومیت در افرادی می شود که دچار نقص سیستم ایمنی هستند.

این کارشناس ارشد میکروبیولوژی با تاکید بر اهمیت نگهداری موادغذایی در مراکز تهیه غذا و رستورانها، اظهارداشت: مسمومیتهای غذایی به صورت اسهال و استفراغ خود را نشان می دهد.

شاهی به باکتری "افتروباکتریاسه" اشاره کرد و ادامه داد: باکتریها عموما در موادغذایی که خام خورده می شود و به صورت بهداشتی تهیه نشده اند می تواند باعث مسممویت فرد شود.

وی از آزمایشگاه مهر به عنوان همکار معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت نام برد و افزود: آزمایشهایی که این آزمایشگاه بر روی موادغذایی و بهداشتی و آرایشی انجام می دهد مورد تائید این معاونت است.

شاهی با بیان اینکه هر ماده غذایی به صورت طبیعی باکتری دارد، گفت: در هر گرم گوشت پخته شده تا 100 هزار باکتری طبیعی است و اگر بیشتر از این باشد برای مصرف ناسب نیست.

به گفته مدیر آزمایشگاه مهر، میزان طبیعی باکتری در گوشت خام به ازای هر گرم 10 میلیون باکتری هوازی غیرپاتوژن است اما اگر پاتوژن باشد نباید آن گوشت مصرف شود.

این کارشناس ارشد میکروبیولوژی، بیشترین مشکل را متوجه سبزیجات و صیفی جات دانست که به صورت خام و غیر بهداشتی در برخی رستورانها و مراکز تهیه غذا استفاده می شود.