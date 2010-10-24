صادرات غیرنفتی لرستان 96 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الله بیرانوند ظهر یکشنبه در همایش روز ملی صادرات در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: صادرات کالاهای غیرنفتی در سال گذشته به لحاظ ارزشی در این استان از رشد 106 درصدی برخوردار بوده است.

وی از اضافه شدن 17 بازار جدید به بازارهای هدف صادرات استان خبر داد و بیان داشت: همچنین تاکنون دفاتر تجاری استان در کشورهای مختلف دنیا از جمله در آسیای میانه راه اندازی شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان همچنین به رشد 96 درصدی صادرات در شش ماه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر رقم صادرات در استان لرستان از میانگین کشور بالاتر است.

بیرانوند ادامه داد: پیش بینی می شود مطابق قانون برنامه پنجم توسعه میزان صادرات در استان لرستان در سال جاری به مرز 23 میلیون دلار برسد.

وی بیشترین صادرات لرستان را به کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه عنوان کرد و افزود: همچنین در حال حاضر بیشترین صادرات استان به لحاظ ارزشی در زمینه داروهای انسانی است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با بیان اینکه بیشترین صادرات استان به لحاظ وزنی مربوط به سیمان، گچ و آهک است، افزود: هم اکنون 67 درصد صادرات لرستان در زمینه کالاهای صنعتی و معدنی است.

بیرانوند ادامه داد: همچنین 24 درصد صادرات استان مربوط به کالاهای بازرگانی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رقم واردات استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود 23 میلیون دلار کالا به استان وارد شده که به طور عمده در ارتباط با تولید و تجهیزات مورد نیاز بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان خاطرنشان کرد: همچنین میزان واردات استان در شش ماه نخست سال جاری از رشد 105 درصدی برخوردار بوده است.

بیرانوند از برگزاری 12 دوره آموزشی در ارتباط با تجارت خارجی خبر داد و گفت: در این دوره های آموزشی بیش از سه هزار و 368 نفر شرکت کرده اند.