کشورهای منطقه در رایزنیهای هسته ای با ایران شریک شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه،"شیخ خالد بن احمد آل خلیفه" گفت: مشکل ما موضوع هسته ای ایران نیست، بلکه مشکل نبود هماهنگی لازم بین المللی با کشورهای منطقه درباره این موضوع و مسئله عراق است.

وی افزود: اوضاع عراق باید با ثبات باشد، زیرا اگر خشونت در این کشور ادامه پیدا کند به زیان همه است. عراق کشوری مهم است و تشکیل نشدن دولت این کشور تاکنون موجب نگرانی ما شده است.

وزیر خارجه بحرین تاکید کرد: تفاهم بین المللی درباره دو موضوع ذکر شده وجود ندارد اگر تفاهمی درباره موضوع هسته ای ایران و اوضاع عراق وجود داشته باشد ما نگرانی از هیچ موضوعی اعم از هسته ای یا دموکراسی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: ما تصویر روشنی از رایزنیهای هسته ای ایران نداریم درحالی که همه کشورهای منطقه باید در گفتگوهای مربوطه حاضرشوند.

وزیر خارجه بحرین با اشاره به آخرین تحولات مربوط به مذاکرات سازش فلسطینی ها و رژیم اسرائیل تصریح کرد: مذاکرات تا ابد نمی تواند ادامه پیدا کند.

وی افزود: اگرتشکیلات خودگردان تصمیم به قطع مذاکرات بگیرد ما از آن حمایت می کنیم و موضوع ارجاع مسئله فلسطین به شورای امنیت باید به دقت بررسی شود.

وزیر خارجه بحرین ضمن تاکید برعدم شتاب درموضوع فلسطین افزود: دولت مستقل فلسطین تشکیل خواهد شد و شکی درآن نیست و اسرائیل و دیگران چاره ای جز پذیرش این دولت نخواهند داشت.