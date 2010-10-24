42 هزار هکتار اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شد

‌عبدالحسین بهنام زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود:‌ ازاین میزان فعالیت 22 هزار و 572 هکتار به صورت آبیاری قطره ای و مابقی به شیوه آبیاری بارانی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ بیشتر این فعالیتها در استانهای فارس با شش هزار و 620 هکتار ، هرمزگان با پنج هزار و 991 هکتار و اصفهان با چهار هزار 15 هکتار صورت گرفته است.

بهنام زاده،‌ عملیات در حال اجرای آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی کشور را در سال جاری 77 هزار و 436 هکتار ذکر کرد.

وی اضافه کرد:‌ در این مدت بر روی 75 هزار و 953 هکتار از اراضی کشاورزی کشور مطالعه و طراحی آبیاری نوین صورت گرفته که از این میزان تسهیلات بانکی 48 هزار و 496 هکتار آن مصوب شده است.

وی یادآور شد: طرح آبیاری تحت فشار از سال 72 آغاز شد و تاکنون حدود 909 هزار و 89 هکتار از اراضی کشاورزی کشور به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده اند.

