رافعی به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری این فیلم انجام می‌شود و با توجه به زمان باقی مانده تا جشنواره بیست و نهم فجر، "ملاقات" برای نمایش در جشنواره آماده می‌شود.

تدوین این فیلم را نازنین مفخم انجام داده و رحیمه شجاعی صداگذاری آن را آغاز کرده است. "چسب زخم" "ملاقات" و "ایستگاه آخر" با کارگردانی هادی مقدم‌دوست، عباس رافعی و شاپور قریب اپیزودهای فیلم "ملاقات" را تشکیل می‌دهند.

ستاره اسکندری، احمد مهرانفر، مهدی فقیه، رامین راستاد، میثم یوسفی، جمال خلیلی، پرویز عاشورنیا، سیاوش قاسمی،هوشنگ آخوندپور، محمود خداکریم، ابراهیم جهانیان، شروین مولائی، سانیا سالاری، مهدی راشدی،علیرضا بامداد، عبدالرضا حمیدی و افسانه بایگان از بازیگران این فیلم هستند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: عباس رافعی، کارگردانان: شاپور قریب، عباس رافعی، هادی مقدم دوست، نویسندگان: عباس رافعی، محمود خدا کریم، هادی مقدم دوست، مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی، طراح گریم: محمد قومی، مدیر تولید: مسعود دلیری، مدیر صدابرداری: شهرام متولی‌باشی و طراح صحنه و لباس: محمدرضا میرزامحمدی.