13.6 میلیون دلار دارو از کارخانه اکسیر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید فرزان آل نبی ظهر یکشنبه در همایش روز ملی صادرات در خرم آباد در سخنانی با اشاره به وضعیت کنونی این کارخانه اظهار داشت: در سال جاری شرکت اکسیر برای چهارمین سال متوالی به عنوان صادر کننده نمونه کشور معرفی شد.

وی با بیان اینکه این شرکت در حال حاضر 40 درصد داروهای مورد نیاز در کشور را تامین می کند، بیان داشت: در شش ماه نخست سال جاری صادرات داروهای انسانی از این واحد صادرکننده بیش از 46 درصد رشد داشته است.

مدیر کارخانه اکسیر بروجرد و معاون اجرایی مدیر عامل این شرکت با اشاره به صادرات 9.3 میلیون دلاری این شرکت در شش ماه نخست سال گذشته، ادامه داد: این در حالیست که در شش ماه نخست سال جاری میزان صادرات این کارخانه 13.6 میلیون دلار بوده است.

آل نبی خاطرنشان کرد: میزان صادرات داروسازی اکسیر در سال گذشته بیش از 26.1 میلیون دلار بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد رشد داشته است.