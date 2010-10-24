روستاییان باید ارتباط بیشتری با ادارات داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی حسینی ظهر یکشنبه در جلسه پیگیری مشکلات روستاییان که در روستای مزنگ این شهرستان برگزار گردید با بیان این مطلب افزود: به عنوان نمونه روستاهای زیر60 خانوار شهرستان می توانند برای استفاده بهتر از مزایای طرح هادی با همکاری یکدیگر یک شورای واحد تشکیل دهند.

وی در ادامه با اشاره به توجه و رسیدگی ویژه به توسعه روستا طی سال جاری در استان گفت: در دولت عدالت محور اقدامات مناسبی در جهت توزیع امکانات و رسیدگی به روستاها و مناطق محروم صورت گرفته است.

فرماندار چناران افزود: اختصاص بودجه و امکانات به روستاها بستگی به تعداد خانوار و جمعیت ساکن در روستاها دارد.

محمد دهقان نماینده مردم چناران در مجلس نیز در این جلسه اظهار داشت: علاوه بر 35 روستایی که قبلا طرح های مطالعاتی آن صورت گرفته و گازرسانی به آنها در حال انجام است، روستاهای مزنگ، هلال و ساروجه از توابع بخش مرکزی شهرستان چناران نیز تا پایان سال از نعمت گاز برخوردار می شوند.

وی بر طرح و پیگیری مسایل و مشکلات روستا از طریق شوراها تاکید کرد و افزود: یکی از مهمترین وظایف شوراها ارتباط مستمر با مسوولان است.

نماینده مردم چناران در مجلس همچنین از حل مشکل آب آشامیدنی در اندک روستاهای دارای مشکل آب شرب شهرستان طی آینده نزدیک خبر داد.

رضا قوسیان مدیر جهاد کشاورزی چناران نیز در این جلسه از تامین سهمیه جو شهرستان خبر داد و گفت: برای جلوگیری از مصرف بی رویه آب کشاورزی، طرح آبیاری قطره ای با 50 درصد وام بلاعوض و 50 درصد وام بلندمدت در روستاهای شهرستان اجرا می شود.