تفکیک رشته های تحصیلی در دوره متوسطه اشتباه است

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: هم اکنون در رشته های نظری مدارس به دانش آموزان به اندازه یک دانشجوی لیسانس، ریاضی، فیزیک، ادبیات، عربی، زیست، شیمی و ... آموزش داده می شود در حالیکه بسیاری از آنها هیچ چیز از مهارتهای زندگی، روابط اجتماعی، زندگی سالم، انضباط اجتماعی و... نمی دانند.

پیش از این نیز معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرده بود: رشته های نظری در برنامه درس ملی بهسازی می شوند و آنچه که ما پیش بینی کردیم دو رشته کلی، یکی رشته نظری و دیگری فنی و مهارتی است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اما در کشورهای پیشرفته دنیا در طول دوره متوسطه به دانش آموزان که قشر نوجوان جامعه هستند مهارتهای زندگی، اندیشیدن و روابط اجتماعی آموزش می دهند تا آنها بتوانند در آینده درست زندگی کنند.

سحرخیز با بیان اینکه هم اکنون از دوره راهنمایی برای دانش آموز انتخاب رشته می شود گفت: در برنامه درس ملی مطرح است که این تفکیک رشته ها کنار گذاشته شود تا به یک رشته واحد برسیم و به دانش آموزان مهارت زندگی بیاموزیم.