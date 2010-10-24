صادر کنندگان نمونه لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان ظهر یکشنبه در این مراسم در سخنانی با اشاره به اهمیت صادرات اظهار داشت: رفع بیکاری لرستان در گرو توجه به تولید صادرات محور است.

محمدرضا ملکی راد با ابراز خرسندی از روند توسعه صادرات غیرنفتی در این استان، بیان داشت: اما آنچه اهمیت دارد این است که ما نباید در این نقطه متوقف شویم چراکه هنوز در ابتدای راه هستیم.

وی با تاکید بر اینکه استان لرستان دارای پتانسیلهای خوبی برای توسعه صادرات است، یادآور شد: از جای جای این استان می توان برای رسیدن به صادرات پایدار استفاده کرد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان خواستار توجه ویژه به کیفیت در صادرات محصولات شد و بیان داشت: لازمه موفقیت در بازار تجارت جهانی داشتن دانش و بینش صحیح در حوزه صادرات است.

در این مراسم احمد کرباسی مدیر عامل شرکت داملران، محمد خاکی مدیر عامل شرکت آهک صنعتی هیدراته، روح الله رشنو باباخانی مدیر عامل شرکت آباد گوهره، محمد جمشیدی مدیر عامل شرکت صادر کننده محصولات کشاورزی، احسان دارایی مدیر عامل شرکت صادر کننده سالمبور گوسفندی و جلیل همتی مدیر عامل کارخانه سیمان دورود به عنوان صادر کنندگان نمونه لرستان معرفی شدند.

همچنین در این مراسم از جمعی از صادر کنندگان فعال استان از جمله شرکت داروسازی اکسیر و کارخانه فروآلیاز ازنا تقدیر به عمل آمد.