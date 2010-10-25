5 هزار بوته گل در خیابان های همدان کاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید مسعود عسگریان بعد از ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: این گل ها با هدف زیبا سازی و افزایش نشاط فضای شهر در بوستان ها کاشته شده است.

عسگریان به حمل پرچم های جمهوری اسلامی ایران توسط تاکسی ها، نصب انواع بیلبوردها، بنرها و کارتن پلاست و چراغ های زنگی در رینگ اول و دوم شهر، تکمیل محوطه سازی باغ موزه دفاع مقدس و نورپردازی آن با روش های نوین اشاره کرد و گفت: واکاری و گل کاری مجدد بوستان ها و فضای سبز شهری از دیگر اقدام های در دست اجرای این مجموعه برای برگزاری بهتر کنگره سرداران شهید استان همدان است.

وی افزود: در فضای شهری برای تبلیغات متناسب با کنگره سرداران پرچم‌های ایران و سایر پرچم‌های رنگارنگ با موضوع دفاع مقدس و نام مبارک امامان معصوم (ع) نصب می‌شود.

شهردار همدان با اشاره به اینکه گل کاری ورودی‌ های شهر و مسیرهای منتهی به مراکز برگزاری کنگره به پایان رسیده، افزود: محوطه‌ سازی مجموعه شش هزار نفری انقلاب که محل برگزاری یکی از مراسم اصلی کنگره شهدا است، در حال اجرا است.

عسگریان اعتبارات پیش ‌بینی شده برای تهیه و اجرای تبلیغات شهری را بیش از 500 میلیون تومان عنوان و خاطرنشان کرد: فضاسازی، محوطه ‌سازی و نورپردازی باغ موزه دفاع مقدس همدان نیز به عهده شهرداری بود که از سال 84 تاکنون یک میلیارد و 500 میلیون تومان از منابع داخلی شهرداری صرف محوطه‌ سازی و تملک باغ‌ها در این محدوده شده و 500 میلیون تومان نیز برای اجرای شبکه نورپردازی و سیستم حفاظتی باغ‌ موزه هزینه شده است.

شهردار همدان نصب دو نماد در میدان شاهد و امام حسن ( ع ) را از دیگر کارهای در حال انجام نام برد و افزود: در حال حاضر این دو المان 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تا پایان هفته جاری تکمیل می شوند.