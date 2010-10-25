تغییر در مدیریت ها نباید بدون مطالعه انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی عصر یکشنبه در مراسم معارفه فرماندار جدید شهرستان بهار، اظهار داشت: باید از پذیرش سفارش برای عزل و نصب افراد در پست های مدیریتی پرهیز شود.

پیریایی با تاکید بر اینکه در غیر این صورت موارد سفارش شده باید به دقت کارشناسی شوند، اظهار داشت: تغییر در مدیریت مجموعه ها فرآیندی انکار ناپذیر است.

استاندار همدان استان همدان را استانی پیشرو و فعال درمسیر توسعه توصیف و خاطر نشان کرد: حجم کارها و فعالیت های صورت گرفته در استان همدان بسیار بالاست.

پیریایی با اشاره به تشکیل کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به ریاست معاون اول رئیس جمهور، اظهار داشت: سطح برگزاری کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در استان همدان، افتخار آمیز است.

وی ادامه داد: راه اندازی کمیته های هفت گانه مرتبط با کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری به منزله جامع نگری در بخش اشتغال و سرمایه گذاری و در نظر گرفتن همه جوانب و ملاحظات امور در ایجاد 29 هزار شغل جدید در استان همدان است.

پیریایی با تاکید بر اینکه استاندار و استانداری همدان نسبت نوع انتشار و چگو نگی بیان برخی از سیاست ها و برنامه های دولت حساسیت دارد، گفت: این حساسیت تا حدی است که آمار های منتشره در دولت های گذشته را به چالش کشیده و بر ارائه آمار و ارقام صحیح و دقیق تاکید دارد.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ نیز در این مراسم با بیان اینکه شهرستان بهار در مجاورت مرکز استان قرار دارد، گفت: نباید در توزیع اعتبارات و اختصاص امکانات، این شهرستان در مهجوریت قرار گیرد.

مسئولیت بلکه فرصتی برای ارائه خدمت به مردم است

امام جمعه بهار نیز با تاکید بر استفاده از فرصت های مستعد در منطقه، گفت: مسئولیت طعمه نیست بلکه فرصتی برای ارائه خدمت به مردم و پیروی از حرکت انبیاست.

حجت الاسلام احمد عظیمی زاده افزود: تمام پتانسیل های مردمی و اداری و حوزوی این شهرستان بیشترین همکاری را با فرماندار جدید خواهند داشت تا کشتی نظام در شهرستان به دور از کمترین آسیب به سر منزل مقصود برسد.

امام جمعه بهار گفت: شهر ولایت مدار بهار مفتخر به حضور عالمان بزرگی چون حضرت آیت الله بهاری بوده و به قدوم پر خیر و برکت رهبر عظیم الشان انقلاب مزین شده است.

فرماندار جدید شهرستان بهار نیز در این مراسم گفت: همسایگی شهرستان بهار با مرکز استان به عنوان یک فرصت پیش روی این شهرستان است.

نصرت گلکارزاده با تاکید بر تعامل و هماهنگی بین دستگاههای دولتی گفت: انتصاب و انتخاب یک مدیر و واگذاری مسئولیت به وی یک طعمه نیست.

وی گفت: این مسئولیت به امانت به وی سپرده شده باید به بهترین نحو حافظ امانت باشد.