به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از تساوی یک بریک تیمش مقابل تراکتورسازی تبریز با بیان این مطلب افزود: امروز مسابقه خوب و جذابی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم. بازی مقابل تماشاگران پرشور تبریزی که روی تیم‌شان تعصب خاصی دارند همواره لذتبخش و جذاب است.

مظلومی اضافه کرد: در نیمه اول تیم ما به خوبی بازی را اداره کرد و در دقایق پایانی توانستیم گل برتری را به ثمر برسانیم اما در نیمه دوم روی تغییرات تاکتیکی تراکتورسازی کارمان بسیار سخت شد و تحت فشار قرار گرفتیم. در این بین بی احتیاطی مدافعان باعث شد گل تساوی را دریافت کنیم.

سرمربی استقلال تاکید کرد: در بین دو نیمه به مدافعان سفارش کرده بودم که در محوطه جریمه با احتیاط بیشتری عمل کنند اما در نهایت از همین نقطه ضربه خوردیم.

وی در مورد اخراج فرزاد آشوبی در این دیدار اظهار داشت: به اعتقاد من اخراج آشوبی خیلی سختگیرانه بود و داور می توانست کارت زرد دوم را به او نشان ندهد.

مظلومی با بیان اینکه تغییرات نیمه دوم کمالوند در کنار بازی زیر فشار تماشاگران تراکتورسازی فشار مضاعفی را به تیمش وارد کرده است، اظهار داشت: بازی زیر فشار تماشاگران پرشور تراکتورسازی کار ساده‌ای نیست و آنها استرس بالایی را به تیم ما وارد کردند که می توانست در نیمه دوم با گل‌های بیشتری هم برای تیم میزبان همراه شود.

سرمربی استقلال در مورد صحنه گل تراکتورسازی که داور آن را آفساید اعلام کرد، اظهار داشت: من نمی توانم در این باره اظهارنظر کنم و بهترین کسی که باید در مورد این صحنه نظر بدهد کمک داور مسابقه است. من معتقدم اگر داور زودتر سوت می زد، مهاجم تراکتورسازی هرگز به توپ ضربه نمی زد تا توپ به گل تبدیل شود.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من در این قبیل ابهامات باید نظر داور را پذیرفت و با قضاوت در مورد کار داوری تنها خودمان را زیر سئوال می بریم . شما اگر می گوئید این صحنه آفساید نبود من هم می توانم مدعی شوم که اخراج آشوبی بی مورد بود.

مظلومی در پایان از هواداران تیم تراکتورسازی که از ابتدای بازی هر دو تیم را تشویق کردند تشکر کرد و اظهار داشت: من خاطرات خوبی از تراکتورسازی دارم و دو سال از بهترین دوران فوتبالم را در این تیم سپری کردم که هرگز آن را فراموش نخواهم کرد.