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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۴۱

گزارش خبرنگار مهر از ازبکستان/

سرمربی عمان: گل‌های ایران شوکی بزرگ برای ما بود

سرمربی عمان: گل‌های ایران شوکی بزرگ برای ما بود

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان عمان گفت: می‌خواستیم بازی را اداره کنیم اما گل‌های ایران شوکی بزرگ به تیم ما وارد کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، "بابوکار سر" پس از شکست سنگین تیمش برابر ایران ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران افزود: پس از گل اول ایران می خواستیم بازی را اداره کنیم تا در نیمه دوم گل عقب افتاده خود را جبران کنیم اما گل‌های دوم و سوم ایران شوک‌های بزرگی برای تیم ما بود و اجازه نداد به بازی بازگردیم و در نهایت شکست خوردیم.

وی ادامه داد: ما پس از گل اول ایران موقعیت‌های خوبی را برای جبران گل خورده از دست دادیم و بدشانسی و بی دقتی مهاجمان یک فرصت را از ما گرفت و در نهایت جبران گل‌های خورده برای‌مان بسیار سخت شد.

سرمربی تیم نوجوانان عمان با تبریک به تیم ایران گفت: در تمرین فردا دوشنبه نقاط ضعف تیم را به بازیکنان گوشزد می کنم البته می دانم بازی سختی با سوریه داریم اما برای صعود و اینکه شانس حضور در مرحله بعد را از دست ندهیم باید سوریه را شکست دهیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه سرمای هوا در زمان برگزاری تمرینات و مسابقات برای بازیکنان تیمش مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است، گفت: بازیکنانم به خاطر گل‌های خورده و این شکست بسیار عصبانی و ناراحت هستند اما این انگیزه را دارند که شکست برابر ایران را در دیدارهای آینده جبران کنند.

تیم فوتبال نوجوانان عمان نخستین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا را با شکست 5 بریک مقابل تیم کشورمان پشت سر گذاشت.

کد مطلب 1177484

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