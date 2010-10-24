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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۴۷

سرپرست حجاج ایرانی فردا وارد مدینه منوره می شود

سرپرست حجاج ایرانی فردا وارد مدینه منوره می شود

حجت الاسلام قاضی عسگر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی و علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت ساعت 16 روز دوشنبه سوم آبان وارد فرودگاه مدینه منوره می‌شوند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، مسعود مجردی رئیس ستاد مدینه منوره عصر امروز یکشنبه در یک نشست خبری گفت : از زمان حضور در مدینه با مسئولان مختلف عربستان در مدینه ملاقات داشته و درباره مشکلات زائران ایرانی با آنها گفتگو کرده و به نتایج مثبتی رسیده است.

وی افزود: طبق توافقات انجام شده از این پس، از زائران بالای پنجاه سال و خانمهای ایرانی انگشت نگاری و قرینه نگاری انجام نمی شود و ساعت توقف در فرودگاه به کمتر از دو ساعت کاهش یافته است.
 

 
مجردی علت طولانی شدن فرایند کار در فرودگاه را ناآشنایی زائران با انگشت نگاری و ... دانست و گفت: با هماهنگیهای انجام شده با مدیران کاروانها این امر در مورد زائران ایرانی کاهش چشمگیری یافته است و این زائران خارجی هستند که موجب طولانی شدن فرایند کار در فرودگاه می شوند.
 
وی افزود: تا امروز 18 هزار نفر از زائران ایرانی وارد مدینه منوره شده و روزانه پنج الی شش هزار نفر به این زائران اضافه می شوند.
 
رئیس ستاد مدینه منوره گفت: تا کنون هیچ مورد دستگیری نداشته و وضعیت بین الحرمین و بقیع نسبت به سال گذشته بهتر است.
 
وی تعداد زائران مدینه قبل را بیش از پنجاه هزار نفر و مدینه بعد را بیش از چهل و نه هزار نفر اعلام کرد.
 
مجردی گفت: حجت الاسلام قاضی عسگر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج و علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت ساعت 16 روز دوشنبه سوم آبان وارد فرودگاه مدینه منوره می شوند و همچنین بعثه مراجع عظام نیز ساعت 9 و 30 دقیقه همین روز وارد مدینه خواهند شد.
کد مطلب 1177486

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