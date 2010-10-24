عقب ماندگیهای اعتباری لرستان باید جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده یکشنبه در جلسه شورای اداری استان در سخنانی با اشاره به استعدادهای فراوان موجود در استان، اظهار داشت: مسئولان باید با کار علمی و کارشناسی شرایط شکوفایی این استعدادها را فراهم کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تعامل، همدلی و کار کارشناسی برای استفاده از همه فرصتهای رشد و توسعه لرستان، بیان داشت: باید در راستای آنچه شایسته مردم این استان است قدم برداشته شود.

استاندار لرستان با اشاره به در پیش بودن تدوین بودجه سال 90 در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کارگروهی در راستای تدوین بودجه استان در سال 90 تشکیل شده که در حال پیگیری امور است.

دهمرده خواستار استفاده از کار و خرد جمعی برای تدوین بودجه سال آینده شد و خاطرنشان کرد: نمایندگان استان ظرفیت بالایی هستند که باید در این مسیر از وجود آنها استفاده شود.

وی به برگزاری جلسه با لرستانیهای مقیم مرکز اشاره کرد و گفت: در این جلسه قرار بر این شد که از ظرفیت نخبگان لرستانی مقیم تهران در راستای توسعه استان استفاده شود.

استاندار لرستان همچنین خواستار پیگیری مدیران از وزارتخانه ها برای تحقق سهم استان از بودجه شد و گفت: باید تلاش شود عقب ماندگیهای لرستان در این زمینه مرتفع شود.

وی بر ضرورت استفاده از شیوه های علمی و کارشناسی در تدوین بودجه تاکید کرد و بیان داشت: باید در این زمینه از کلی گویی پرهیز کنیم و مطالب را بر اساس شاخصها ارائه دهیم.

دهمرده خواستار پیگیری مدیران برای اخذ مجوز ماده 32 پروژه های در دستور کار شد و گفت: باید برای بودجه سال 90 از هم اکنون تلاش کنیم.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه برای از دست ندادن بودجه سال آینده باید از اکنون فعالیت را آغاز کنیم، یادآور شد: در این راستا ستادی از نخبگان دستگاهها تشکیل و از نظرات آنها استفاده شود.

وی همچنین خواستار استفاده از تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه ها شد و گفت: باید تلاش شود برای پیشبرد امور از اوراق مشارکت و تسهیلات بانکها استفاده مطلوب صورت گیرد.

دهمرده ادامه داد: باید تلاش کنیم که با استفاده از ابزارهای موجود ضمن کوتاه کردن عمر پروژه ها زیرساختهای توسعه استان فراهم شود.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور، بیان داشت: همه کارشناسان بدون اغراق از این طرح به عنوان یکی از مصادیق بارز و برجسته عدالت یاد می کنند.

وی این طرح را نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد کشور نامید و افزود: ساعتها کار علمی و کارشناسی پیرامون این طرح انجام شده است.

دهمرده با اشاره به تدوین بسته های مختلف در راستای اجرای این قانون، خاطرنشان کرد: امروز دشمنان قسم خورده به دنبال ایجاد جو روانی کاذب و سوءاستفاده از این امر هستند.

استاندار لرستان خواستار فرهنگسازی در این زمینه شد و افزود: اصحاب رسانه، مطبوعات و صدا و سیما باید اطلاع رسانی ویژه در این زمینه را در دستور کار قرار دهند.