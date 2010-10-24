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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۱۴

یک منبع آگاه درمجلس مطرح کرد:

توضیحاتی درباره همراهی لاریجانی با رهبر معظم انقلاب در سفر قم

توضیحاتی درباره همراهی لاریجانی با رهبر معظم انقلاب در سفر قم

یک منبع آگاه در مجلس در پی انتشار خبری مبنی بر پرسش مقام معظم رهبری از رئیس مجلس در خصوص حضور لاریجانی در قم، اصل و اساس این خبر را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در مجلس اظهار داشت: در سفرهای مقام معظم رهبری به شهرها و استان‌های مختلف کشور به طور معمول نمایندگان مردم هر شهر و استان به ‌عنوان امنای برگزیده ملت در مجلس به عنوان مرجع قانونگذاری و نظارتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از میزبانان، معظم ‌له را همراهی می‌کنند.

وی افزود: در سفر اخیر مقام معظم رهبری به استان قم نیز علی لاریجانی به عنوان نماینده اول مردم این دیار، یکی از دعوت‌کنندگان و میزبانان اصلی معظم‌ له بوده و از مدت‌‌ها قبل فعالیت گسترده‌ای را به منظور انجام هر چه شایسته ‌تر این سفر انجام داده و در جریان سفر رهبری نیز رسم احترام و ادب اقتضا می‌کرد رئیس مجلس به نمایندگی از مردم قم به عنوان میزبان اصلی در معیت ایشان در تمامی برنامه‌ها و دیدارهای معظم‌ له حضوری فعال و مفید داشته باشد.
 
 فرصت مناسب طرح مشکلات و بررسی توانمندی‌ها

این منبع آگاه اظهار داشت: سفر مقام معظم رهبری به استان قم در ایام حضور و سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه صورت گرفت که حسن انتخاب این زمان برای انجام این سفر فرصتی مناسب و ایده‌آل برای طرح مشکلات و مطالبات و بررسی توانمندی‌ها و امکانات این استان به عنوان کانون اصلی فقاهت و ترویج تشیع در جهان اسلام از سوی تمام مسئولان و دست‌اندرکاران است.
 
همچنین با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، معنوی و مذهبی برنامه‌های سفر مقام معظم رهبری به شهر قم از جمله دیدار با مراجع عظام تقلید، روحانیت معزز و استادان و مدرسان حوزه علمیه قم، لاریجانی که خود از بیت مکرم مرجعیت است، همچون گذشته خود را مکلف و موظف به اکمال احترام به ایشان و همراهی مقام معظم رهبری می‌داند.
 
بداخلاقی های رسانه‌ای

وی افزود: متاسفانه در شرایطی که ‌باید حضور لاریجانی در معیت رهبر گرانقدر انقلاب را به عنوان یک نکته مثبت و بارز و نمادی از درک بالا از مسئولیت ‌پذیری رئیس مجلس تلقی کرد جای تعجب است که یکی از پایگاه‌های خبری در شیطنتی عجیب با انتشار خبری نادرست و طرح شایعه بی اساس و کذب و انتساب آن به بالاترین و عالیترین شخصیت نظام، اقدام به بداخلاقی سیاسی و فرهنگی می‌کند.
 
این منبع آگاه در پایان تاکید کرد: در حالیکه رهبر معظم انقلاب همواره و به خصوص در این سفر وحدت قوا و ارکان نظام و حفظ حرمت مسئولان و انسجام همه آحاد ملت تاکید داشته‌اند، اینگونه اقدامات مسلما در راستای فرمایشات معظم‌له نبوده و به طور یقین حاصل آن جز رضایتمندی دشمنان قسم ‌خورده چیزی به دنبال نخواهد داشت.
کد مطلب 1177493

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