توضیحاتی درباره همراهی لاریجانی با رهبر معظم انقلاب در سفر قم

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در مجلس اظهار داشت: در سفرهای مقام معظم رهبری به شهرها و استانهای مختلف کشور به طور معمول نمایندگان مردم هر شهر و استان به عنوان امنای برگزیده ملت در مجلس به عنوان مرجع قانونگذاری و نظارتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از میزبانان، معظم له را همراهی میکنند.
وی افزود: در سفر اخیر مقام معظم رهبری به استان قم نیز علی لاریجانی به عنوان نماینده اول مردم این دیار، یکی از دعوتکنندگان و میزبانان اصلی معظم له بوده و از مدتها قبل فعالیت گستردهای را به منظور انجام هر چه شایسته تر این سفر انجام داده و در جریان سفر رهبری نیز رسم احترام و ادب اقتضا میکرد رئیس مجلس به نمایندگی از مردم قم به عنوان میزبان اصلی در معیت ایشان در تمامی برنامهها و دیدارهای معظم له حضوری فعال و مفید داشته باشد.
فرصت مناسب طرح مشکلات و بررسی توانمندیها
این منبع آگاه اظهار داشت: سفر مقام معظم رهبری به استان قم در ایام حضور و سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه صورت گرفت که حسن انتخاب این زمان برای انجام این سفر فرصتی مناسب و ایدهآل برای طرح مشکلات و مطالبات و بررسی توانمندیها و امکانات این استان به عنوان کانون اصلی فقاهت و ترویج تشیع در جهان اسلام از سوی تمام مسئولان و دستاندرکاران است.
همچنین با توجه به ویژگیهای فرهنگی، معنوی و مذهبی برنامههای سفر مقام معظم رهبری به شهر قم از جمله دیدار با مراجع عظام تقلید، روحانیت معزز و استادان و مدرسان حوزه علمیه قم، لاریجانی که خود از بیت مکرم مرجعیت است، همچون گذشته خود را مکلف و موظف به اکمال احترام به ایشان و همراهی مقام معظم رهبری میداند.
بداخلاقی های رسانهای
وی افزود: متاسفانه در شرایطی که باید حضور لاریجانی در معیت رهبر گرانقدر انقلاب را به عنوان یک نکته مثبت و بارز و نمادی از درک بالا از مسئولیت پذیری رئیس مجلس تلقی کرد جای تعجب است که یکی از پایگاههای خبری در شیطنتی عجیب با انتشار خبری نادرست و طرح شایعه بی اساس و کذب و انتساب آن به بالاترین و عالیترین شخصیت نظام، اقدام به بداخلاقی سیاسی و فرهنگی میکند.
این منبع آگاه در پایان تاکید کرد: در حالیکه رهبر معظم انقلاب همواره و به خصوص در این سفر وحدت قوا و ارکان نظام و حفظ حرمت مسئولان و انسجام همه آحاد ملت تاکید داشتهاند، اینگونه اقدامات مسلما در راستای فرمایشات معظمله نبوده و به طور یقین حاصل آن جز رضایتمندی دشمنان قسم خورده چیزی به دنبال نخواهد داشت.
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