جشنواره نمایش عروسکی کودک و نوجوان در کرمان برگزار می شود

علی گنج کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با تاکید بر لزوم گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری در حوزه کودک و نوجوان اظهارداشت: به مناسبت 13 آبان ماه جشنواره نمایش عروسکی کودک و نوجوان با حضور هنرمندان مراکز مختلف استان کرمان در کرمان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این جشنواره در شش منطقه کرمان و برای کودکان شهرستانهای مناطق محروم کرمان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به مشارکت کودکان و نوجوانان در حرکات مختلف مردمی گفت: با برگزاری این جشنواره سعی می کنیم مفاهیم و ارزشهای انقلابی را در جهت ارتقاء فرهنگ جامعه به این قشر منتقل کنیم.

گنج کریمی افزود: پرورش استعدادهای هنری و ایجاد نشاط و شادی در بین کودکان از دیگر اهداف این جشنواره است.

وی استفاده از هنر را در ارتقاء مهارتهای زندگی در کودکان و نوجوان تاثیرگذار دانست و گفت: برگزاری چنین جشنواره هایی منجر به کشف استعدادهای هنری و پرورش آنها می شود.

جشنواره نمایش عروسکی کرمان 12 آبان ماه در مرکز شماره پنج کانون پرورش فکری کودک و نوجوان کرمان برگزار می شود.