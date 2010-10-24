750 پایگاه در لرستان طرح غربالگری بینایی سنجی را انجام می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مرتضی چگنی در این رابطه در سخنانی با اشاره به آغاز طرح پیشگیری از تنبلی چشم در این استان، اظهار داشت: این طرح در لرستان از سال ۷۶ در سطح مهدها و آمادگیهای تمامی شهرها و روستاها در مراکز بهداشتی اجرا شده است.

وی افزود: از جمله مشکلات تنبلی چشم می توان به نزدیک بینی، دوربینی، اشکالات مادرزادی در ساختمان چشم، لوچی یا انحراف و غیره اشاره کرد.

مدیر کل بهزیستی استان لرستان یادآور شد: عدم تشخیص و درمان به موقع مشکلات تنبلی چشم می تواند موجب کاهش بسیار شدید دید یک یا هر دو چشم و گاهی نابینایی شود.

رحیمی با بیان اینکه بهترین سن برای تشخیص و درمان این بیماری پیش از پنج سالگی است، خاطرنشان کرد: طرح پیشگیری از تنبلی چشم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، بهورزان، همکاران آموزش و پرورش و مربیان مهد کودکها اجرا می شود.

وی یادآور شد: این طرح به مدت یک ماه در سراسر استان اجرا می شود و والدین می توانند برای معاینه کودکان خود به پایگاههای سنجش بینایی، مهدهای کودک و مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

مدیر کل بهزیستی استان لرستان ادامه داد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده تعداد۷۵۰ پایگاه در سطح استان طرح غربالگری بینایی سنجی را انجام می دهند.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز اجرای طرح آئینه مهر در این استان اشاره کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح ارائه خدمات درمانی حمایتی به سالمندان شرکت کننده در نماز جمعه و ارتقای سلامت سالمندان است.

وی افزود: با توجه به جمعیت بالای سالمندان شرکت کننده در مراسم نماز جمعه و لزوم خدمات رسانی به این گروه از جامعه هدف سازمان بهزیستی نماز جمعه فرصت مناسبی برای انجام این مهم محسوب می شود.

مدیر کل بهزیستی استان لرستان تصریح کرد: در این راستا تیم سیار خدمات توانبخشی سالمندان متشکل از پزشک، دو پرستار، مددکار و یک نفر انتظامات در محل برگزاری مراسم نماز جمعه حاضر شده و پذیرای سالمندان متقاضی خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات این تیم شامل ارزیابی اولیه سلامت سالمندان، کنترل علائم حیاتی و تشکیل پرونده جهت پیگیری است.

رحیمی ادامه داد: همچنین در قالب اجرای این طرح به سالمندان آموزش و اطلاع رسانی لازم در خصوص وضعیت سلامت آنها ارائه خواهد شد و در صورت نیاز به خدمات حمایتی توسط مددکار گروه پیگیری لازم به عمل می آید.