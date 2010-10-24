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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۵۰

امامزاده هاشم ساوجبلاغ ثبت ملی شد

امامزاده هاشم ساوجبلاغ ثبت ملی شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری ساوجبلاغ گفت: گزارش ثبت ملی امامزاده هاشم خرداد ماه امسال به شورای ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ارسال و به تازگی ثبت ملی شده است.

ولی اله دهقانی سانیچ در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ اظهار داشت: اتر تاریخی امامزاده هاشم  پس از ارسال به شورای ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران  ثبت ملی شد.

وی افزود: این اثر تاریخی در حال حاضر از این شورا شماره ثبت گرفته است.

این مسئول ادامه داد: در شهرستان ساوجبلاغ 236 اثر تاریخی - فرهنگی شناسایی شده است که 100 اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند.

وی گفت: بنای این امامزاده دارای گنبدی مخروطی شکل است که با استفاده از مصالح سنگ و ساروج در دوره صفویه بنا شده است و امامزاده هاشم از نوادگان امام موسی کاظم (ع ) است.

دهقانی سانیچ افزود: با ثبت ملی اثر بستر لازم برای جذب هرچه بیشتر اعتبار مرمت و نگهداری آن فراهم می شود.
 
 

کد مطلب 1177519

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