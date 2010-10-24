امامزاده هاشم ساوجبلاغ ثبت ملی شد

ولی اله دهقانی سانیچ در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ اظهار داشت: اتر تاریخی امامزاده هاشم پس از ارسال به شورای ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ثبت ملی شد.
وی افزود: این اثر تاریخی در حال حاضر از این شورا شماره ثبت گرفته است.
این مسئول ادامه داد: در شهرستان ساوجبلاغ 236 اثر تاریخی - فرهنگی شناسایی شده است که 100 اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند.
وی گفت: بنای این امامزاده دارای گنبدی مخروطی شکل است که با استفاده از مصالح سنگ و ساروج در دوره صفویه بنا شده است و امامزاده هاشم از نوادگان امام موسی کاظم (ع ) است.
دهقانی سانیچ افزود: با ثبت ملی اثر بستر لازم برای جذب هرچه بیشتر اعتبار مرمت و نگهداری آن فراهم می شود.
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