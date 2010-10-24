سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سید محمد حسینی وزیر ارشاد در این حکم با تشکر از زحمات قابل تقدیر "سید عارف علوی" مدیر کل سابق این اداره کل آورده است: تعامل با اهل فرهنگ و هنر و مردم دانا و توانا و مسئولان گوهر خصلت و با اصالت کمترین رهاورد حضور شما می‌تواند باشد و لرستان با مردمی مومن، شجاع و ولایتمدار برایتان فرصت مغتمی به وجود می‌آورد که در راستای تحقق آرمانهای ناب و متعالی انقلاب اسلامی گام بردارید.

در ادامه این حکم آمده است: توانمندیهای متعهدانه و مدیریت مسئولانه جنابعالی سوابقی را رقم زده است که گویای شایستگیهای لازم برای تصدی امور فرهنگی و هنری است و از این رو به موجب این حکم به سمت سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان منصوب می‌شوید.

در ادامه حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح شده است: گام نهادن در مسیر فرهنگ علاوه بر عزمی برخواسته از تعهد و ایثار، گام‌هایی محکم و استوار و بصیرتی دین ‌مدار و پرعیار می‌طلبد، از درگاه باری ‌تعالی مسئلت دارم که شما و علاقمندان به اعتلای فرهنگ و هنر میهن اسلامی‌مان را توفیقات روزافزون و بهروزی بسیار عطا فرماید.

امین کمالوندی پیش از این معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان را بر عهده داشت.