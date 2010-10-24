به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتسال برزیل و اسپانیا عصر امروز یکشنبه در سالن "نیوتن دی فاریا" شهر آناپلیس در دیدار نهایی ششمین دوره مسابقات فوتسال جایزه برزیل به مصاف هم رفتند.

سرخپوشان اسپانیایی که با برتری مقابل تیم‌های ایران، پرتغال، آرژانتین، رومانی و قطر به دیدار نهایی مسابقات فوتسال گراند پریکس برزیل صعود کرده بودند با تحمیل شکست 2 بریک به قهرمان سال 2008 دنیا برای نخستین بار جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر بردند.

تیم ملی فوتسال کشورمان در ششمین دوره مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل به عنوان چهارمی بسنده کرد.

در پنج دوره گذشته مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل طلایی پوشان میزبان عناوین قهرمانی را به خود اختصاص داده بودند.

رده بندی نهایی مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل به شرح زیر است:

1- اسپانیا، 2- برزیل، 3- پاراگوئه، 4- ایران، 5- ایتالیا، 6- پرتغال، 7- آرژانتین، 8- جمهوری چک، 9- روسیه، 10- لیبی، 11- گواتمالا، 12- کاستاریکا، 13- هلند، 14- رومانی، 15- زامبیا و 16- قطر