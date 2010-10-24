1100 نفر از فرماندهان پایگاه های مقاومت لرستان آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سرهنگ علی حسین پازدار در جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته بسیج دانش آموزی در سخنانی اظهار داشت: این تعداد از فرماندهان واحدهای پایگاههای مقاومت استان در چهار دوره آموزشی شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: این دوره ها آموزشی از 15 آبان ماه سال جاری به مدت 20 روز برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان یادآور شد: در قالب این دوره های آموزشی 440 نفر از فرماندهان زن پایگاههای مقاومت و 660 نفر از فرماندهان مرد پایگاههای مقاومت استان در اردوگاه شهید کمالوند خرم آباد آموزش خواهند دید.

سرهنگ پازدار در بخش دیگری از سخنان خود به سفر رهبر معظم انقلاب به شهر مقدس قم اشاره کرد و بیان داشت: استقبال کم نظیر مردم قم از رهبری نمایشی از وحدت و علاقه مردم به ولایت فقیه بود.

وی همچنین به در پیش بودن هفته بسیج دانش آموزی اشاره کرد و یادآور شد: فضای حاضر یک فرصت طلایی در راستای تحکیم مبانی انقلاب و گسترش فعالیتهای بسیج در مدارس است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان خاطرنشان کرد: لازم است در این هفته ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز جامعه را نسبت به جایگاه و نقش بسیج دانش‌آموزی آگاه کنیم.