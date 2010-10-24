باشگاه سپاهان از محمود کریمی تجلیل کرد/ اعتراض تماشاگران به داوری

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، باشگاه سپاهان در بین دو نیمه بازی امروز از محمود کریمی بازیکن سابق این تیم و مربی فعلی سپاهان به دلیل تلاش‌های خود در دوران حضورش در جمع زردپوشان اصفهانی تجلیل کرد.

برخی از مسئولان استان اصفهان نیز در این مراسم که به مناسبت روز سپاهان برگزار شد، حضور داشتند.

برنامه‌های باشگاه سپاهان به مناسبت روز سپاهان به دلیل حضور اندک هواداران این تیم اصفهانی در ورزشگاه فولادشهر با یک ساعت تاخیر برگزار شد.

پیش از آغاز بازی کلیپ خوانندگان اصفهانی که برای تیم سپاهان و به مناسبات روز این باشگاه خوانده شده بود از بلندگوهای ورزشگاه فولادشهر پخش شد.

در ابتدای بازی کلیپ گل‌های محمود کریمی از اسکوربرد ورزشگاه پخش شد.

نزدیک به سه هزار هوادار تیم سپاهان در ورزشگاه فولاد شهر حضور داشته و تیم‌شان را تشویق می کردند. نزدیک به 40 هوادار کرمانی نیز از این شهر به اصفهان آمده بودند و تیم محبوب خود را تشویق می کردند.

پیش از آغاز بازی خسرو حیدری، فابیو جانواریو، غلامرضا عنایتی و سیدمهدی رحمتی، بازیکنان سپاهان به سمت نیمکت مس کرمان رفته و از صمد مرفاوی اجازه بازی گرفتند.

فراز فاطمی، مهرداد پولادی، پیروز قربانی، ادینهو و فرزاد حسین خانی بازیکنان تیم مس نیز از قلعه نویی برای حضور در میدان اجازه گرفتند.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم سپاهان در ابتدای بازی با دسته گل به طرف صمد مرفاوی سرمربی تیم مس کرمان رفت و ورود این مربی را به اصفهان خوش آمد گفت.

پیش از آغاز بازی به دلیل فوت حسن کروندی داور پیشکسوت اصفهانی یک دقیقه سکوت به احترام این داور اعلام شد.

باشگاه سپاهان به دلیل همزمانی این بازی با روز سپاهان از بازیکنان تیم‌های پایه باشگاه و پشکسوتان تیم سپاهان برای این بازی دعوت کرده بود.

نام هادی عقیلی مدافع ملی پوش تیم سپاهان به دلیل مصدومیت در فهرست 18 نفره تیم سپاهان قرار نگرفته بود.

تیم مس در ابتدای نیمه دوم بازی با دو دقیقه تاخیر وارد زمین چمن ورزشگاه شد و بازیکنان و داوران حاضر در ورزشگاه را منتظر نگاه داشتند.

پس از ضربه دقیقه 68 احمد جمشیدیان بازیکن تیم سپاهان و پخش آن از اسکوربرد ورزشگاه هواداران و بازیکنان سپاهان نسبت به تصمیم داور مبنی بر مردود اعلام کردن گل او اعتراض کردند.

سپاهان امشب در ورزشگاه فولاد شهر با نتیجه یک بر یک مقابل تیم مس کرمان متوقف شد.