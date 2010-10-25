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۳ آبان ۱۳۸۹، ۹:۰۶

نخستین فرماندار شهرستان سرعین معرفی شد

نخستین فرماندار شهرستان سرعین معرفی شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور معاون سیاسی، امنیتی استاندار اردبیل و مدیران استانی، کاظم دبیر به عنوان اولین فرماندار شهرستان سرعین معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، بعد از ظهر یکشنبه پس از نزدیک به یک سال از شهرستان شدن سرعین با تصمیم دولت و ابلاغ وزارت کشور، اولین فرماندار جدید سرعین معرفی شد.

کاظم دبیر پیش از این به عنوان فرماندار شهرستان گرمی در مجموعه دولت حضور داشته است.

شهرستان سرعین به عنوان یکی از مهمترین قطبهای گردشگری کشور، سالانه پذیرای بیش از پنج میلیون گردشگر داخلی و خارجی است. این شهرستان به دلیل برخورداری از جاذبه های طبیعی و تاریخی، بیش از 15 آبگرم، پیست اسکی و... از شهرت جهانی برخوردار است.

گفتنی است، در این مراسم از خدمات علی واحد شیخ احمد به عنوان اولین سرپرست فرمانداری این شهرستان تقدیر شد.
 

همچنین موسی علی نژاد فرماندار شهرستان نمین به دلیل بازنشستگی و پس از 31 سال خدمت در دستگاه های دولتی از سمت فرمانداری این شهرستان کناره گیری کرد.

موسی علی ‌نژاد به عنوان یکی از فرمانداران با سابقه استان اردبیل شناخته شده و بیش از 55 ماه فرماندار شهرستان نمین بوده است.

خاطر نشان می شود پس از خداحافظی فرماندار سابق نمین از سمت خود، هنوز فرماندار جدید این شهرستان معرفی نشده است.

کد مطلب 1177532

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