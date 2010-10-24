صبا منطقی بازی کرد/ غیبت مدافعان عامل ناکامی ما بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمود یاوری شامگاه یکشنبه پس از برد 2 بر یک تیمش مقابل تیم فوتبال پیکان قزوین در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: چند هفته‌ای است که بازیکنان تیم فوتبال صبای قم بد کار می کنند و بد نتیجه می گیریم. متاسفانه سه مدافع اصلی خودمان را در اختیار نداریم که از این بابت لطمات زیادی خورده‌ایم.

وی با ابراز رضایت از عملکرد خط دفاع صبای قم در دیدار مقابل تیم پیکان قزوین، تصریح کرد: بازیکنان ما در نیمه اول احساسی بازی کردند و حتی حریف به گل هم دست یافت اما در نیمه دوم بازی منطقی و خوبی ارائه کردیم.

یاوری ادامه داد: با انجام تغییرات در سیستم بازی تیم صبای قم توانستیم نتیجه بازی را به نفع خودمان تغییر دهیم، البته در نیمه دوم بازیکنان ما بیشتر از نیمه اول همدل بودند.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در مورد پیوستن حمید علیدوستی به تیم پیکان اظهار داشت: علیدوستی مربی جوان و علم گرایی است و در این بازی تیمش فوتبالی منطقی ارائه کرد.

وی همچنین در مورد شکست تیم صبای قم مقابل شهرداری بندرعباس در جام حذفی و خداحافظی زودهنگام این تیم از جام حذفی گفت: تغییر زمان بازی یکی از مهمترین دلایل شکست تیم صبای قم بود، به خاطر اینکه قرار بود این بازی در ساعت 16 و 30 دقیقه برگزار شود اما ساعت 14 و 30 دقیقه برگزار شد و با توجه به اختلاف حرارات هوا در این زمان‌ها، بازیکنان ما شوکه شده بودند.

تیم فوتبال صبای قم در هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر یکشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) به مصاف تیم فوتبال پیکان رفت و این تیم را با نتیجه 2 بر یک شکست داد.

صبای قم با کسب سه امتیاز این بازی 17 امتیازی شد و وضعیت خود را در جدول بازیهای لیگ برتر بهبود بخشید.