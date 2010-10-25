تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سوم آبان‌ماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با هفدهم ذیقعده سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم اکتبر سال 2010 میلادی.

- روز دوم از مرحله گروهی مسابقات قهرمانی فوتبال نوجوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه C:

* ژاپن - ویتنام، ساعت 13:30، ورزشگاه مرکزی

* استرالیا - تیمورشرقی، ساعت 17:30، ورزشگاه مرکزی

گروه D:

* عراق - چین، ساعت 11:30، ورزشگاه جار

* امارات - کویت، ساعت 15:30، ورزشگاه جار

- هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* پرسپولیس تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16:45، ورزشگاه آزادی تهران

* شاهین بوشهر - استیل آذین تهران، ساعت 16:50، ورزشگاه تختی بوشهر

- دهمین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی کشور از امروز به میزبانی شهر بندرعباس آغاز می شود.

- مرحله نهایی اردوی تیم فوتبال امید به منظور حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو از امروز در کمپ تیم‌های ملی فوتبال آغاز می‌شود.

- هفته هشتم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های رئال سوسیه داد و دپورتیوولاکرونا به پایان می رسد.

- هفته هشتم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های میلان و ناپولی به پایان می رسد.