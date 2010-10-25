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۳ آبان ۱۳۸۹، ۸:۳۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پایان هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برگزاری دو دیدار در تهران و بوشهر و پیگیری دومین روز از مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

 به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سوم آبان‌ماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با هفدهم ذیقعده سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم اکتبر سال 2010 میلادی. 

- روز دوم از مرحله گروهی مسابقات قهرمانی فوتبال نوجوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه C:
* ژاپن - ویتنام، ساعت 13:30، ورزشگاه مرکزی
* استرالیا - تیمورشرقی، ساعت 17:30، ورزشگاه مرکزی 
گروه D:
* عراق - چین، ساعت 11:30، ورزشگاه جار
* امارات - کویت، ساعت 15:30، ورزشگاه جار

- هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* پرسپولیس تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16:45، ورزشگاه آزادی تهران
* شاهین بوشهر - استیل آذین تهران، ساعت 16:50، ورزشگاه تختی بوشهر

- دهمین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی کشور از امروز به میزبانی شهر بندرعباس آغاز می شود.

- مرحله نهایی اردوی تیم فوتبال امید به منظور حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو از امروز در کمپ تیم‌های ملی فوتبال آغاز می‌شود.

- هفته هشتم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های رئال سوسیه داد و دپورتیوولاکرونا به پایان می رسد.

 - هفته هشتم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های میلان و ناپولی به پایان می رسد.

کد مطلب 1177553

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