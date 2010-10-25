به گزارش خبرنگار مهر، ژاپنیها در فاصله 40 روز بعد از کسب عنوان نخست در پیکارهای جهانی جودو در تاتامی توکیو، این بار در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در مراکش با کسب 20 مدال رنگارنگ از سکوی قهرمانی بالا رفتند.
ژاپنیها که در سال 2007 شکست سنگینی را در مسابقات جهانی ریودوژانیرو متحمل شده بودند، در مدت کمتر از سه سال نقاط ضعف خود را برطرف کرده و حالا در دو رده جوانان و بزرگسالان قهرمان جودوی جهان هستند. جوانان ژاپنی در تاتامی "القادیر" مراکش 9 مدال طلا، چهار نقره و هفت برنز کسب کردند.
در پایان مسابقات جودوی قهرمانی جهان تیم برزیل با کسب یک مدال طلا، دو نقره، یک برنز و یک عنوان پنجمی نایب قهرمان شد و تیم قزاقستان نیز با همین تعداد مدال و چهار عنوان هفتمی در جای سوم ایستاد. از میان 78 کشور حاضر در این رقابتها تنها 20 کشور موفق به کسب مدال شدند. تیم هشت نفره کشورمان نیز برابر انتظار در هیچ وزنی راهی به سکوی قهرمانی پیدا نکرد.
غیر از قاسم نوریزاده که با سه پیروزی و دو شکست در وزن 60- کیلوگرم هفتم شد سایر نفرات در همان دورهای ابتدایی حذف شدند. حتی عدل کسروی که از ژاپن راهی مراکش شده بود، در همان دور نخست حذف شد تا در ادامه ناکامیهای جودو ایران، جوانان هم به مدالی دست پیدا نکنند.
نتایج کامل مسابقات جودوی قهرمانی جهان به شرح زیر است:
مردان:
وزن 55- کیلوگرم: -۱یلدوس سمیتوف از قزاقستان، -۲فوجی شاوا از ژاپن -۳فابیو باسیله از ایتالیا و زائور کالاشوف از قزاقستان
وزن 60- کیلوگرم: 1- تورو شیمیه از ژاپن، -۲الیاس ایزمایلوف از قزاقستان، -۳کوشوکه نیشیو از ژاپن و یاکوب شامیلوف از روسیه
وزن 66- کیلوگرم: -۱کنتو شیمیزو از ژاپن، -۲نانزیم میلیشوف از قزاقستان -۳یوکی هاگوی چی از ژاپن و رفات راخماتالوف از ازبکستان
وزن 73- کیلوگرم: -۱آلکساندر ویزراک از آلمان -۲هانس کانراد از آلمان -۳اصلان لاپینگوف از روسیه و زبدا راکویشلیوی از گرجستان
وزن 81- کیلوگرم: -۱آوتانیول ترکاشویلی از گرجستان -۲یوچی کیتانو از ژاپن -۳کریستیان توت از مجارستان و یون تویودا از ژاپن
وزن 90-کیلوگرم: -۱ماگومد ماگمدوف از روسیه -۲مین هو هوانگ از کره جنوبی -۳شاهین قهرمانوف از آذربایجان و گابور ور از مجارستان
وزن 100-کیلوگرم: -۱رویوسکه هاکا از ژاپن -۲یونگ هوم کیم از کره جنوبی -۳ ویکتور دویانکو از قزاقستان و فیاض یازیک از ترکیه
وزن 100+کیلوگرم: -۱تاکاشی اوجیتانی از ژاپن -۲هائو وانگ از چین -۳هام گو چو از کره جنوبی و روی مه یر از هلند
بانوان:
وزن 44- کیلوگرم: -۱شاکیو هامادا از ژاپن -۲آگوادا سیلوا از برزیل -۳آنجلینا بومبارا از ایتالیا و ابرو شاهین از ترکیه
وزن 48- کیلوگرم: -۱میری تودا از ژاپن -۲مومو تاموکی از ژاپن -۳ناتاهیلا بریگیدا از برزیل و اسکارلت گابریلی از فرانسه
وزن 52- کیلوگرم: -۱آنزو یاموتو از ژاپن -۲آلودیس والمدیم از برزیل -۳پریسکیلا گنتو از فرانسه و توگبا ظهیر از ترکیه
وزن 57- کیلوگرم: -۱هله نه رشواکز از فرانسه -۲رشیه له پلاس از فرانسه -۳ولینا الیوا از بلغارستان و ترومی کنه کو از ژاپن
وزن 63- کیلوگرم: -۱میکو تاشیرو از ژاپن -۲ولورا بلدی از اسلوونی -۳کاترین اونته واشر از اتریش و جیالینگ ژنگ از چین
وزن 70- کیلوگرم: 1- کیم پولینگ از هلند -۲ناتسومی بابا از ژاپن -۳یئون سئونگ کیم از کره جنوبی و یوری ماتسونوبو از ژاپن
وزن 78-کیلوگرم: -۱ماریا آگویار از برزیل -۲آنا ولنسک از اسلوونی -۳ایوانا مارانیک از کرواسی و میساکی شیمودا از ژاپن
وزن به 78+کیلوگرم: -۱مانامی اینوئه از ژاپن -۲یانو هائو از چین -۳سونیا اسلاح از الجزایر و یاسونا یاماموتو از ژاپن
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