به گزارش خبرنگار مهر، ژاپنی‌ها در فاصله 40 روز بعد از کسب عنوان نخست در پیکارهای جهانی جودو در تاتامی توکیو، این بار در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در مراکش با کسب 20 مدال رنگارنگ از سکوی قهرمانی بالا رفتند.

ژاپنی‌ها که در سال 2007 شکست سنگینی را در مسابقات جهانی ریودوژانیرو متحمل شده بودند، در مدت کمتر از سه سال نقاط ضعف خود را برطرف کرده و حالا در دو رده جوانان و بزرگسالان قهرمان جودوی جهان هستند. جوانان ژاپنی در تاتامی "القادیر" مراکش 9 مدال طلا، چهار نقره و هفت برنز کسب کردند.

در پایان مسابقات جودوی قهرمانی جهان تیم برزیل با کسب یک مدال طلا، دو نقره، یک برنز و یک عنوان پنجمی نایب قهرمان شد و تیم قزاقستان نیز با همین تعداد مدال و چهار عنوان هفتمی در جای سوم ایستاد. از میان 78 کشور حاضر در این رقابت‌ها تنها 20 کشور موفق به کسب مدال شدند. تیم هشت نفره کشورمان نیز برابر انتظار در هیچ وزنی راهی به سکوی قهرمانی پیدا نکرد.

غیر از قاسم نوری‌زاده که با سه پیروزی و دو شکست در وزن 60- کیلوگرم هفتم شد سایر نفرات در همان دورهای ابتدایی حذف شدند. حتی عدل کسروی که از ژاپن راهی مراکش شده بود، در همان دور نخست حذف شد تا در ادامه ناکامی‌های جودو ایران، جوانان هم به مدالی دست پیدا نکنند.

نتایج کامل مسابقات جودوی قهرمانی جهان به شرح زیر است:

مردان:

وزن 55- ‬کیلوگرم: ‪ -۱‬یلدوس سمیتوف از قزاقستان، ‪ -۲‬فوجی شاوا از ژاپن ‪ -۳‬فابیو باسیله از ایتالیا و ‬زائور کالاشوف از قزاقستان

وزن 60- ‬کیلوگرم: 1- ‬تورو شیمیه از ژاپن،‪ -۲‬الیاس ایزمایلوف از قزاقستان، ‪ -۳‬کوشوکه نیشیو از ژاپن و ‬یاکوب شامیلوف از روسیه

وزن 66- کیلوگرم: ‪ -۱‬کنتو شیمیزو از ژاپن، ‪ -۲‬نانزیم میلیشوف از قزاقستان‪ -۳‬یوکی هاگوی چی از ژاپن و ‬رفات راخماتالوف از ازبکستان

وزن 73- ‬کیلوگرم: ‪ -۱‬آلکساندر ویزراک از آلمان ‪ -۲‬هانس کانراد از آلمان ‪ -۳‬اصلان لاپینگوف از روسیه و ‬زبدا راکویشلیوی از گرجستان

وزن 81- کیلوگرم: ‪ -۱‬آوتانیول ترکاشویلی از گرجستان‪ -۲‬یوچی کیتانو از ژاپن‪ -۳‬کریستیان توت از مجارستان و ‬یون تویودا از ژاپن

وزن 90-کیلوگرم: ‪ -۱‬ماگومد ماگمدوف از روسیه ‪ -۲‬مین هو هوانگ از کره جنوبی ‪ -۳‬شاهین قهرمانوف از آذربایجان و ‬گابور ور از مجارستان

وزن 100-کیلوگرم: ‪ -۱‬رویوسکه هاکا از ژاپن ‪ -۲‬یونگ هوم کیم از کره جنوبی ‪-۳‬ ویکتور دویانکو از قزاقستان و ‬فیاض یازیک از ترکیه

وزن 100+‬کیلوگرم: ‪ -۱‬تاکاشی اوجیتانی از ژاپن ‪ -۲‬هائو وانگ از چین ‪ -۳‬هام گو چو از کره جنوبی و ‬روی مه یر از هلند