بیمارستانهای ساری فاقد امکانات بهداشتی مناسب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دامادی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: تنها تعداد محدودی از بیمارستان های ساری دارای امکانات بهداشتی مناسب بوده و مابقی بیمارستان های موجود فاقد امکانات حداقلی بهداشتی هستند.

وی خاطر نشان کرد: تقویت حمل و نقل درون شهری در شهرداری ساری بسیار ضروری است.

عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه برای رفع کنده کاری های سطح شهر باید از عایق بتن در نواحی به جای آسفالت استفاده شود اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن فصل بودجه ای شهرداری ساری باید بودجه پیشنهادی خود را زودتر از زمان ممکن به صحن شورا جهت بررسی ارائه دهد.

دامادی با بیان اینکه شهرداری ساری در پرداخت حقوق پرسنل شهرداری نباید تعلل داشته باشد اظهار داشت: متاسفانه حقوق بسیاری از نیروهای شرکتی شهرداری دو الی سه ماهه پرداخت می شود.

وی با اشاره به میزان خط فقر در کشور اظهار داشت: از آنجایی که میانگین خط فقر در کشور 800 هزار تومان عنوان شده بنابراین اعضای شورا که ماهانه به این میزان حق جلسه می گیرند در خط فقر جای دارند.

ترافیک شهر ساری روز به روز بیشتر می شود

وی با بیان اینکه وضعیت ترافیک سطح شهر ساری روز به روز شکننده تر می شود، اظهار داشت: متاسفانه طرح ترافیک شهر ساری رها شده است.

دامادی با تاکید بر تشکیل تیم نظارتی برآورد مالی در شهرداری ساری خواستار نصب مانیتورینگ در شورای شهر برای نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری شد.

وی با بیان اینکه مازندران سه برابر استان اصفهان دارای مراکز دانشگاهی است افزود: باید از پتانسیل ها و پایان نامه های حوزه شهری دانشجویان و اساتید برای توسعه و رفع موانع شهری استفاد بهینه شود.

شهر ساری مرکز مازندران بالغ بر 400 هزار نفر جمعیت دارد.