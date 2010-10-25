شهرداری ساری از انتقادات اعضای شورا استفاده می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: اصحاب رسانه با قلم شیوا و هنرمندانه خود موضوعات و دغدغه های مطروحه از سوی اعضای شورا را انعکاس می دهند.

وی خاطرنشان کرد: ادامه نقدهای منصفانه و سازنده اعضای شورا نسبت به شهرداری موجبات تعالی و رفع معضلات شهری را به دنبال خواهد داشت.

شهردار مرکز مازندران با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای مکان یابی دو منطقه ای شدن شهرداری ساری در دستور کار است، تصریح کرد: به دنبال مکانی مناسب برای اجاره شهرداری منطقه دو ساری هستیم.

حجازی با بیان اینکه پمپ بنزین دولتی ساری درآستانه واگذاری به بخش خصوصی است، یادآور شد: در صورت مساعدت اعضای شورا قابلیت احصاء تهاتری این عرصه از سوی شهرداری با شرکت نفت ساری وجود دارد.

وی با اعلام این مهم که جایگاه سی ان جی ویژه رانندگان تاکسی در ساری احداث می شود، افزود: مکان یابی برای تهیه زمین این بنا در دست اقدام است.

وی با اذعان به وجود کنده کاری های بسیار در سطح شهر و پوزش از شهروندان به واسطه مبلمان نامناسب شهری از انعقاد قرارداد با شرکت خصوصی تولید قیر خبر داد و گفت: قرار است این شرکت در نیمه دوم سال ماهانه 500 تن قیر به شهرداری ساری تحویل دهد.

حجازی در پایان از برگزاری همایش ملی مدیریت شهری و چالشها در تاریخ های نهم و دهم آذرماه سال جاری با حضور اندیشمندان و اساتید حوزه شهری و عمرانی در مجتمع پیامر اعظم ساری خبر داد.

نادعلی رمضان پور، سخنگوی شورای اسلامی شهر ساری نیز با اشاره به اینکه پروژه های شهرداری باید در اولویت اجرا قرار گیرد، اظهار داشت: شهرداری باید جدول زمان بندی پروژه های در دست اجرا را به اطلاع مردم برساند.

وی با بیان اینکه احداث پل ولی عصر ساری سبب رفع مشکلات ترافیکی مرکز استان نخواهد شد خواستار بازگشایی کمربندی غربی ساری در اسرع وقت شد.

رمضان پور به کاربری نامناسب بازار 22 بهمن ساری اشاره و تصریح کرد: شهرداری باید نسبت به تعیین تکلیف مستاجران و کسبه این بازار اقدام سریع صورت دهد.

وی با بیان اینکه کنده کاری های سطح شهر تمامی ندارد و خبری از ترمیم آسفالت نیست اظهار داشت: شهرداری ساری باید در اسرع وقت نسبت به ترمیم خیابان ها اقدام کند.