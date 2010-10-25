برداشت آب خام از رودخانه گرگر به رامهرمز متوقف شد

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در رامهرمز اظهار داشت: با افزوده شدن پنج حلقه چاه جدید به هفت حلقه چاه موجود، برداشت آب خام از رودخانه گرگر متوقف و امکان استفاده همه شهروندان رامهرمزی از منابع زیرزمینی آب فراهم شد.



پویا افزود: به علت بالا رفتن EC یا شوری آب رودخانه گرگر و فرسودگی خط انتقال تاسیسات سیدحسن که مکرر دچار شکستگی می شد و با هدف افزایش رضایت مردم رامهرمز، نسبت به حفر پنج حلقه چاه جدید توسط سازمان آب و برق خوزستان به منظور جایگزینی اقدام شد که با افزایش ظرفیت تولید، برداشت آب از رودخانه گرگر متوقف شد.

وی تعداد چاه های موجود رامهرمز را 15 حلقه چاه اعلام و افزود: ظرفیت کل چاه های موجود 33 تا 38 هزار مترمکعب در شبانه روز است که به میزان تقاضا و مصرف آب مشترکین از آنها برداشت می شود.



رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب خوزستان ادامه داد: آب تولیدی این چاه ها پس از ورود به یک مخزن 16 هزار مترمکعبی تصفیه و در شبکه توزیع آب شهری پمپاژ می شود.



پویا طول خط انتقال و شبکه توزیع آب رامهرمز را 388 کیلومتر عنوان و افزود: 90 کیلومتر از آن مربوط به تاسیسات سیدحسن است که در زمان حاضر به منظور آبرسانی به بیش از 50 روستای اطراف رامهرمز از آن استفاده می شود.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان هزینه نگهداری از این خط انتقال را 300 میلیون ریال در سال ذکر کرد و اظهار داشت: هم اکنون آب و فاضلاب شهری تولید آب و آب و فاضلاب روستایی توزیع آب را بر عهده دارند که امیدواریم با واگذاری این خط انتقال امکان خدمات رسانی بهتر و بیشتر به بیش از 21 هزار مشترک رامهرمزی فراهم شود.