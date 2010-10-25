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۳ آبان ۱۳۸۹، ۹:۵۹

بحرینیها در خرمشهر نمایشگاه مصالح ساختمانی دایر می کنند

بحرینیها در خرمشهر نمایشگاه مصالح ساختمانی دایر می کنند

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با هدف راه اندازی نمایشگاه مصالح ساختمانی، سرمایه گذاران بحرینی در منطقه آزاد اروند و شهر خرمشهر حاضر شدند.

علیرضا پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهار داشت: در جلسه ای با هدف راه اندازی نمایشگاه مصالح ساختمانی، سرمایه گذاران بحرینی در این سازمان حاضر شدند و تبادل نظر پراختند.

وی افزود: این سرمایه گذاران که در زمینه های ساختمان سازی فعالیت دارند با هدف سرمایه گذاری و راه اندازی نمایشگاه مصالح ساختمانی در منطقه آزاد اروند حاضر شدند.

پرهیزکار ادامه داد: هدف از سرمایه گذاری بحرینیها در منطقه آزاد اروند صادرات مجدد مصالح ساختمانی از قبیل کاشی و سرامیک به کشور عراق و همچنین تامین بخشی از نیاز طرح مسکن مهر در شهرستان آبادان است که این سرمایه گذاران در حال انجام مذاکرات و ایجاد هماهنگیهای لازم برای آغاز فعالیت خود هستند.

وی تصریح کرد: همچنین این سرمایه گذاران که از مدیران شرکتهای بین المللی کشور بحرین در زمینه ساختمان سازی به شمار می روند پس از راه اندازی نمایشگاه مصالح ساختمانی، مطالعه و بررسی طرح راه اندازی یک سیتی سنتر در منطقه آزاد اروند را در دستور کار خود خواهند داشت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند  گفت: با سرمایه گذاری بحرینیها و راه اندازی این نمایشگاه در منطقه آزاد اروند، مصالح ساختمانی از طریق بندر خرمشهر وارد این منطقه شده و برای تجار و بازرگانان و همچنین صادرات این کالاها به کشور عراق از طریق مرز شلمچه به عرصه نمایش درخواهد آمد.
کد مطلب 1177577

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