ساخت فیلمهای کپی برداری شده لطمه به سینمای ایران است

قاسم قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در رودهن اظهار داشت: خوشبختانه در سینمای ایران همچنان شاهد ساخت فیلمهای خوب با ویژگیهای مختص به آن هستیم که این امر جای بسی شکرگزاری دارد.

تهیه کننده اثر سینمایی "آسمان آبی" ساخت فیلمهای کپی از دیگر آثار را لطمه ای به سینمای ایران دانست و افزود: متاسفانه سینمای امروز ایران متاثر از برخی کپی کاریهای افرادی است که تنها به منافع اقتصادی این صنعت می اندیشند و کارکردهای آنها لطمه ای بزرگ به این هنر محسوب می شود.

وی سینمای ایران را نجیب خواند و گفت: سینمای ایران، هنری نجیب و برگرفته از فرهنگ غنی این سرزمین بزرگ است و این دو مقوله ناگسستنی از یکدیگر هرگز روی نابودی به خود نخواهند دید حتی اگر گاهی غباری گذرا بر چهره آنها بنشیند.

قلی پور در تشریح ویژگیهای سینمای ایران خاطرنشان کرد: ویژگی اصلی سینمای ایران پرداختن به روح متعالی انسان به دور از جذابیتهای کاذب، هیجانات غیراخلاقی و اعمال خشونت آمیز است.

تهیه کننده آثاری همچون "عروس آتش" و "آسمان آبی" ادامه داد: دوری از مقوله های یاد شده و دمیدن روح اندیشه در کالبد این هنر توسط هنرمندان ایرانی، خلق آثاری فاخر را موجب و افتخارات جهانی را به ارمغان آورده است.

