مدت اجرای پروژه های راه و ترابری در کردستان بالاست

صباح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: متاسفانه وضعیت راه های ارتباطی در استان کردستان متناسب با نیازهای مردم این منطقه نیست و علیرغم این کمبود، عمر پروژه ها و طرح های راهسازی در کردستان بیش از سایر نقاط کشور است که باید با اختصاص اعتبارات جهشی و مناسب در راستای تسریع در بهره برداری از پروژه های این بخش اقدام جدی صورت گیرد.

وی گفت: علیرغم افزایش ترافیک در مسیرهای اصلی و فرعی در استان کردستان، میزان توسعه زیرساخت های بخش راه به همان اندازه نبوده و این کمبودها باعث بروز مشکلاتی از جمله افزایش تصادفات رانندگی در استان شده و انتظار می رود که مسئولان استان به ویژه نمایندگان مردم در مجلس با پیگیری ویژه نیازهای مردم کردستان را در حوزه راه و ترابری مورد توجه جدی تر قرار دهند.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان وضعیت راه های روستایی در استان را نگران کننده تر از راه های اصلی دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه سرانه آسفالت در مناطق روستایی استان کردستان حدود نیمی از میانگین کشوری است و برای استانی که دارای ظرفیت های ویژه اقتصادی و گردشگری است، این آمار به هیچ عنوان مورد رضایت نیست.

محمدی ضمن تقدیر از اقدامات راه و ترابری استان کردستان طی دو سال گذشته بیان داشت: هر چند که وضعیت اعتبارات فصل راه و ترابری در دولت های نهم و دهم افزایش یافته ولی باید توجه داشت که میزان محرومیت ها در کردستان بیش از سایر نقاط کشور است و باید با نگاه ویژه مباحث استان را دنبال و برای افزایش اعتبارات راه و ترابری تلاش کرد.

وی در پایان یادآور شد: ایجاد زیرساخت ها به ویژه در حوزه حمل و نقل یک نیاز ضروری برای شتاب به توسعه و پیشرفت استان کردستان است و امیدواریم که با توجه به وجود مرز رسمی باشماق به عنوان یک فرصت اقتصادی و همچنین جاذبه های فراوان در حوزه های گردشگری توجه جدی تر به این مباحث در استان کردستان صورت گیرد.