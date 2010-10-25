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۳ آبان ۱۳۸۹، ۸:۳۶

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

- در جریان خشونت ها در کراچی و لاهور 12 نفر کشته شدند.

- رژیم صهیونیستی برای نخستین بار تصاویری از دومین نیروگاه هسته ای خود را به نمایش گذاشت.

- بر اثر انفجار در مزار صوفی در ولایت پنجاب پاکستان 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند.

- صادرات ژاپن در ماه گذشته با رشد 4/14 درصدی مواجه بود.

- "چارلز هنتر" کاردار واشنگتن در دمشق با وزیر فرهنگ سوریه دیدار و درباره همکاری های فرهنگی میان دو کشور رایزنی کرد.

- یک نظامی ناتو در شرق افغانستان کشته شد.

- خبرگزاری یونهاپ از لغو رزمایش دریایی آمریکا و کره جنوبی در دریای زرد خبر داد.

- شورای امنیت حمله به مقر سازمان ملل متحد در هرات افغانستان را محکوم کرد.

- دزدان دریایی یک کشتی آلمانی را خارج از سواحل کنیا ربودند.

- بر اثر سقوط یک فروند بالگرد در ایرلند شمالی سه نفر کشته شدند.

- سناتور "جان کری" سندی را در خصوص تعهد دولت سودان درباره نتایج همه پرسی فاش کرد.

کد مطلب 1177612

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