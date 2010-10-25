عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

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- رژیم صهیونیستی برای نخستین بار تصاویری از دومین نیروگاه هسته ای خود را به نمایش گذاشت.
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- صادرات ژاپن در ماه گذشته با رشد 4/14 درصدی مواجه بود.
- "چارلز هنتر" کاردار واشنگتن در دمشق با وزیر فرهنگ سوریه دیدار و درباره همکاری های فرهنگی میان دو کشور رایزنی کرد.
- یک نظامی ناتو در شرق افغانستان کشته شد.
- خبرگزاری یونهاپ از لغو رزمایش دریایی آمریکا و کره جنوبی در دریای زرد خبر داد.
- شورای امنیت حمله به مقر سازمان ملل متحد در هرات افغانستان را محکوم کرد.
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- بر اثر سقوط یک فروند بالگرد در ایرلند شمالی سه نفر کشته شدند.
- سناتور "جان کری" سندی را در خصوص تعهد دولت سودان درباره نتایج همه پرسی فاش کرد.
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