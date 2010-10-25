سالیانه 60 هزار نفر به جمعیت زنان سرپرست خانوار اضافه می شود

علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر زنی به هر دلیلی سرپرستی خانواده را بر عهده بگید سرپرست خانوار محسوب می شود گفت: در کمیته امداد امام خمینی (ره) زنان بد سرپرست یا زنانی که سرپرستشان با وجود مشکل دار بودن در خانواده حضور دارد زن سرپرست خانوار محسوب نمی شوند.

وی افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) تا مهرماه سال جاری یک میلیون 48 هزار زن سرپرست خانوار را تحت حمایت خود قرار داده است که این تعداد 60 درصد مددجویان کل کمیته امداد را تشکیل می دهند.

57 درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند

چگینی در پاسخ به این پرسش که آیا آمار دقیقی از زنان سرپرست خانوار در کشور وجود دارد گفت: آخرین آمارها مربوط به سرشماری سال 1385 است که حاکی از وجود یک میلیون و 640 هزار زن سرپرست خانوار است که بر اساس این برآورد سالیانه 60 هزار زن سرپرست خانوار به جمعیت کشور افزوده می شود. بر همین اساس می توان عنوان کرد اکنون حدود یک میلیون و 820 هزار زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند.

مدیر کل امور ایتام، زنان سرپرست خانوار و سالمندان کمیته امداد اظهار داشت: بر اساس این آمار می توان گفت که 57 درصد زنان سرپرست خانوار کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند که به ترتیب بیشترین زنان سرپرست خانوار را زنان بیوه و مطلقه تشکیل می دهند.

سالیانه 45 هزار زن سرپرست خانوار جذب حمایت کمیته امداد می شوند

وی افزود: بر اساس برنامه چهارم و چشم انداز کمیته امداد سالیانه 45 هزار زن سرپرست خانوار به جمعیت تحت پوشش کمیته امداد افزوده شده و این بدان معناست که کمیته امداد یکی از بزرگترین پناهگاههای اصلی زنان سرپرست خانوار در کشور محسوب می شود و می توان اینگونه تعبیر کرد که 60 درصد زنان سرپرست خانوار در کشور چون جایگاهی ندارند به سمت کمیته امداد جذب می شوند.

چگینی تصریح کرد: کمیته امداد در مورد رسیدگی، حمایت، فقر زدایی و اشتغال زنان سرپرست خانوار موفق بوده و تجربه زیادی دارد و اگر مسئولان و دولت از این نهاد حمایت کنند می تواند به عنوان تنها متولی حمایت از زنان سرپرست خانوار در کشور معرفی شود.

زنان سرپرست خانوار کمیته امداد 5 ساله توانمند می شوند

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بسیاری از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد از ارائه کمکها و تسهیلات ناراضی اند گفت: آنها مستمری اندک کمیته امداد را دلیل این نارضایتی می دانند در حالی که کمیته امداد به این زنان حقوق نمی دهد بلکه بسیاری از خدمات فرهنگی، بهداشتی، تفریحی، تحصیلی، آموزشی و... را به صورت رایگان ارائه می کند.

مدیر کل امور ایتام، زنان سرپرست خانوار و سالمندان کمیته امداد اظهار داشت: فرایند توانمند سازی زنان سرپرست خانوار یک فرایند پنج ساله است و در این پنج سال تمامی خدمات مددکاری، فرهنگی، معیشتی، مسکن، آموزش، اشتغال و... به مددجو ارائه می شود تا این افراد بعد از پایان پنج سال بدون اتکا به کمیته امداد بتوانند به صورت یک زن توانمند زندگی کنند.

کمیته امداد بهترین گزینه برای تصدی حمایت از زنان سرپرست خانوار

چگینی در پاسخ به این پرسش که چرا موسسات خیریه و سازمان بهزیستی در بخش زنان سرپرست خانوار به نوعی موازیکاری می کنند گفت: در دولت نهم مطرح بود که سازمان بهزیستی در بخش توانبخشی برای معلولان و زنان آسیب دیده وارد شود و کمیته امداد امور حمایتی انجام دهد ولی اینچنین نشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان یک نهاد یا سازمانی را برای حمایت از زنان بی سرپرست معرفی کرد گفت: کدام سازمان و نهادی در کشور سراغ دارید که 30 سال به صورت حرفه ای و تخصصی حمایت از زنان سرپرست خانوار را بر عهده داشته باشد و به نظر من کمیته امداد می تواند تولیت رسیدگی به زنان سرپرست خانوار را به عهده بگیرد.

مدیر کل امور ایتام، زنان سرپرست خانوار و سالمندان کمیته امداد با بیان اینکه این کمیته بالاترین بانک اطلاعات و آماری فقر و محرومیت را در اختیار دارد گفت: طبقه بندی فقر در مناطق مختلف کشور، تغییر الگوی مصرف خانواده های محروم و تغییر خواسته های محرومان از مهمترین کارهای پژوهشی کمیته امداد در 30 سال گذشته بوده است.

50 درصد زنان سرپرست خانوار کمیته امداد در انتظار تصویب قانون بیمه

چگینی در مورد بیمه زنان سرپرست خانوار در کمیته امداد گفت: دو دسته از زنان تحت پوشش کمیته می توانند از بیمه استفاده کنند. نخست افرادی که بر اساس قوانین کشور شامل بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی می شوند که معمولا زنان سرپرست خانوار زیر 50 سال هستند.

وی افزود: از تعداد 317 هزار زن سرپرست خانوار زیر 50 سال تحت پوشش کمیته امداد، 160 هزار زن سرپرست خانوار شاغل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند که اگر قانون بیمه زنان سرپرست خانوار تصویب شود می توانیم تمامی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش را بیمه کنیم.

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گفتگو از سید هادی کسایی زاده



