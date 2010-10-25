به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد رضا رحیمی عصر شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان افزود: شورای عالی اشتغال برای رفع مشکل بیکاری ایجاد یک میلیون و 100 هزار شغل در کشور را هدف قرار داده است.

رحیمی با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال پایدار از محوری ترین اقدامات دولت برای رفع مشکل بیکاری در کشور است، گفت: علاوه بر ایجاد اشتغال باید از شغل‌های فعلی نیز حفاظت شود.

وی با بیان اینکه باید از مجموعه‌های ایجاد‌کننده اشتغال حمایت شود، اظهار داشت: جذب سرمایه ‌گذاران داخلی و خارجی در ایجاد اشتغال پایدار تاثیر گذار است.

معاون اول رئیس جمهور به وضعیت استان همدان در ایجاد اشتغال اشاره کرد و با بیان اینکه استاندار همدان ایجاد 29 هزار شغل را متعهد شده است، گفت: نرخ بیکاری در همدان دو رقمی است و باید تک رقمی شود.

وی با بیان اینکه همدان می‌ تواند به عنوان استان نمونه از لحاظ اشتغال و کارآفرینی به سایر نقاط کشور معرفی شود، افزود: استان همدان ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه و پیشرفت همه جانبه دارد.

رحیمی با اشاره به اینکه دولت در حال انعقاد قرارداد 250 هزار میلیارد ریالی در شبکه ریلی کشور است، از یک تحول اساسی در شبکه راه آهن در کشور خبر داد و افزود: عملیات اجرایی احداث ریل قطار در غرب کشور و استان همدان شروع شده و این تحول می تواند باعث شکوفا شدن بخش های مختلف استان های همجوار شود.