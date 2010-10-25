به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص جلسه اخیر وزیران دفاع و خارجه ناتو که اواخر هفته گذشته در بروکسل برگزار شد و در آن موضوع استقرار بخشی از سامانه دفاع ضد موشکی ناتو در خاک ترکیه با مقامات آنکارا به بحث و بررسی گذاشته شد ، اظهار داشت: دولت اسلامگرای ترکیه سیاست هوشمندانه ای در پیش گرفته و با نگاه راهبردی به معادلات قدرت در پی افزایش توانمندیها و تامین هرچه بیشتر امنیت ملی خود است .

وی خاطرنشان کرد: براین اساس بی خاصیت شدن ناتو و تک فرماندهی شدن این اتحادیه در چارچوب سیاستها و منافع آمریکا است که این امر با استقلال سیاسی کشورهای مربوطه در تضاد آشکار قرار گرفته است.

معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید براینکه آینده روشنی برای ناتو پیش بینی نمی شود، گفت: هم اکنون نیز کسانی که مسائل مربوط به ناتو را بخصوص در ابعاد راهبردی دنبال می کنند براین عقیده اند که دوران اوج ناتو به سرآمده است.

وی در ادامه تصریح کرد: از سویی دیگر موضوع ایران هراسی به مرور به سیاستی نخ نما تبدیل شده است و رفته رفته کذب و خصمانه بودن این رفتار آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران برای سایر جوامع روشن تر خواهد شد.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشوربا بیان اینکه تهران به وضوح سیاستها و دکترینهای دفاعی خود را به دفعات اعلام نموده و هیچ دلیلی مبنی بر نگرانی در مورد ایران وجود ندارد، عنوان کرد: البته آمریکا تلاش می کند در جهت بسط سیاستهای توسعه طلبانه خود با دشمن سازیهای کاذب هزینه های خودخواهیهای خود را به کشورهای دیگر تحمیل کند.

به گزارش مهر، نشست وزیران خارجه و دفاع 28 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی با هدف بررسی دستور کار نشست سران این سازمان در 27 و 28 مهر ماه در بروکسل برگزار شد.