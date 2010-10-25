راه اندازی سیستم یکپارچه اشتراک پذیری در شرکت گاز اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مجتبی فوقی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک رؤسای ادارات 22 شهر استان اظهار داشت: این طرح در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع راه اندازی شده است.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از سیستمهای مکانیزه در شرکت گاز استان اضافه کرد: باید به گونه ای عمل کنیم که مراجعان در حداقل زمان ممکن از خدمات شرکت گاز در سراسر استان بهره مند شده و احترام و شخصیت آنان حفظ گردد.

مدیر عامل شرکت گاز استان تحقق این مهم را همسو با شعار عدالت محور دولت و خدمت صادقانه به مردم دانست و افزود:

امسال گازرسانی به واحدهای مسکن مهر استان در اولویت اول برنامه گازرسانی قرار دارد.

وی تصریح کرد: تسریع در عملیات گازرسانی به واحدهای مسکن مهر به دلیل توجه خاص دولت و ایجاد امیدواری در بین احاد مردم تا پایان سال جاری در اولویت اول برنامه گازرسانی شرکت گاز استان اردبیل قرار گرفته است.

وی همچنین از افزایش ظرفیت تعدادی از ایستگاههای تقلیل فشار گاز به دلیل توسعه گازرسانی در استان خبر داد و ابراز داشت: در عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی باید از پیمانکاران مجرب و قوی استفاده شود و مراحل ارزشیابی از پیمانکاران به صورت مستمر انجام گیرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان با اشاره به نزدیکی فصل سرما خواستار آمادگی کامل نیروهای امداد و امکانات شرکت گاز استان شد و خاطر نشان کرد: نیروهای این شرکت در صورت بروز بحران باید به صورت شبانه روزی با آمادگی کامل در خدمت مردم و مشترکان باشند.

وی در پایان شرکت نیروهای شاغل در شهرهای استان اردبیل در دوره های آموزشی به خصوص دوره آموزشی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با محوریت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان ضروری دانست.