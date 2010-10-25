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۳ آبان ۱۳۸۹، ۹:۵۳

آموزش 8 هزار وبلاگ ‌نویس به یاد 8 هزار شهید استان همدان

آموزش 8 هزار وبلاگ ‌نویس به یاد 8 هزار شهید استان همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان گفت: همزمان با برگزاری کنگره سرداران شهید استان همدان آموزش هشت هزار وبلاگ ‌نویس به یاد هشت هزار شهید استان همدان آغاز می شود

سید مهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در راستای افزایش همکاری آموزشی و استفاده از امکانات و توانمندی‌های اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای برای آموزش وبلاگ نویسان، تفاهم‌نامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و سپاه پاسداران انصارالحسین(ع) استان همدان منعقد شد.

باقری گفت: طبق این تفاهم‌نامه اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان آموزش هشت هزار وبلاگ‌نویس را به یاد هشت هزار شهید استان همدان عهده‌دار شده است.

سید مهدی باقری اظهار داشت: آموزش این تعداد در محل مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان و آموزشکده‌های آزاد کانون‌های بسیج در شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: اداره آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان متعهد شده تمام ظرفیت‌های موجود مراکز و آموزشگاه‌های آزاد داوطلب را به مدت دو روز در چهار کلاس چهار ساعته برای برگزاری دوره وبلاگ ‌نویسی در اختیار کارآموزان قرار دهد.

باقری افزود: گواهی حضور در این دوره به صورت مشترک از سوی سپاه و فنی ‌وحرفه‌ای به فراگیران ارائه خواهد شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان خاطر نشان کرد: کمیته مشخص شده برای این کار می‌تواند نسبت به تصمیم‌سازی ارائه راهکارها و پیشنهادهای اجرایی و نظارت بر اجرای مفاد تفاهم‌ نامه اقدام نماید.

کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان 13 تا 19 آبان ماه امسال برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1177674

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