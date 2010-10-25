آموزش 8 هزار وبلاگ ‌نویس به یاد 8 هزار شهید استان همدان

سید مهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در راستای افزایش همکاری آموزشی و استفاده از امکانات و توانمندیهای اداره کل آموزش فنی و حرفهای برای آموزش وبلاگ نویسان، تفاهمنامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفهای و سپاه پاسداران انصارالحسین(ع) استان همدان منعقد شد.
باقری گفت: طبق این تفاهمنامه اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان آموزش هشت هزار وبلاگنویس را به یاد هشت هزار شهید استان همدان عهدهدار شده است.
سید مهدی باقری اظهار داشت: آموزش این تعداد در محل مرکز آموزش فنی و حرفهای استان همدان و آموزشکدههای آزاد کانونهای بسیج در شهرستانها برگزار میشود.
وی اظهار داشت: اداره آموزش فنی و حرفهای استان همدان متعهد شده تمام ظرفیتهای موجود مراکز و آموزشگاههای آزاد داوطلب را به مدت دو روز در چهار کلاس چهار ساعته برای برگزاری دوره وبلاگ نویسی در اختیار کارآموزان قرار دهد.
باقری افزود: گواهی حضور در این دوره به صورت مشترک از سوی سپاه و فنی وحرفهای به فراگیران ارائه خواهد شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان همدان خاطر نشان کرد: کمیته مشخص شده برای این کار میتواند نسبت به تصمیمسازی ارائه راهکارها و پیشنهادهای اجرایی و نظارت بر اجرای مفاد تفاهم نامه اقدام نماید.
کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان 13 تا 19 آبان ماه امسال برگزار خواهد شد.
نظر شما