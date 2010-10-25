آغاز همایش ملی جنگ نرم با حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

در آغاز این همایش علاوه بر رئیس جمهور، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و جمعی از روسای دانشگاه‌ها حضور دارند.