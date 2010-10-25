آغاز همایش ملی جنگ نرم با حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری برگزار میشود.
در آغاز این همایش علاوه بر رئیس جمهور، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و جمعی از روسای دانشگاهها حضور دارند.
همایش ملی جنگ نرم با حضور دکتر احمدی نژاد در تالار علامه امینی دانشگاه تهران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری برگزار میشود.
در آغاز این همایش علاوه بر رئیس جمهور، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و جمعی از روسای دانشگاهها حضور دارند.
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