آموزش عالی پاکستان در بحران / سیل پاکستان و مشکلات مالی دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تصمیم نهایی کمیته آموزش عالی پاکستان مبنی بر قطع کمک هزینه های تحصیلی دانشجویان دوره دکتری و فوق دکتری که با حمایت مالی دولت در دانشگاههای خارجی مشغول به تحصیل بودند حدود 400 دانشجوی پاکستانی ترک تحصیل کردند.

به گفته منابع آموزش عالی پاکستان، دولت این کشور پس از واقعه بزرگ سیل اخیر، پول کافی برای پرداخت هزینه تحصیلات دانشجویان خارج از کشور ندارد.

کمیته آموزش عالی پاکستان 328 دانشجوی مقطع دکتری و 72 دانش پژوه مقطع فوق دکتری را در مباحث علوم ناب و اجتماعی طی رقابتی تنگاتنگ انتخاب کرد تا این افراد شایسته بتوانند در دانشگاههای معتبر آمریکا، انگلیس، آلمان، کانادا، مالزی و چین ادامه تحصیل بدهند اما بدلیل مشکلات مالی برنامه اعزام این 400 دانشجو متوقف شد.

در حال حاضر 4200 دانشجوی پاکستانی در دانشگاههای خارجی مانند فنلاند، فرانسه، سوئد، اتریش، هلند، آمریکا و انگلیس در حال تحصیل بوده که 2800 نفر از آنها با حمایت مالی موسسات آموزش عالی کشور و 1400 نفر از آنها تحت برنامه های حمایتی توسعه اساتید دانشگاهی در پاکستان به این کشورها اعزام شدند.

در بین سالهای 2002 تا 2008 وزارت آموزش عالی پاکستان سالانه 800 تا 1000 نفر را با حمایت مالی خود برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری و برنامه های فوق دکتری به دانشگاههای خارجی فرستاد.

به گفته وزیر علوم پاکستان، اقدام دولت برای قطع حمایت مالی افراد برجسته علمی در مقطع دکتری صدمه زیادی به بخش توسعه اساتید و پژوهشگران دانشگاههای کشور وارد می‌کند. این موضوع باعث می‌شود تمامی مغزهای کشور دیگر تمایلی برای مراجعت به کشور خود نداشته که این امر تبعات سنگینی برای بخش آموزش عالی پاکستان در پیش دارد.

سال گذشته نیز دولت پاکستان حقوق تمامی دانشجویانی را که در دانشگاههای خارجی مشغول به تحصیل بودند قطع و آنها را مجبور به یافتن کار نیمه وقت کرد. حقوق در نظر گرفته شده برای دانشجویان دوره کارشناسی 300 دلار و برای دانشجویان مقطع دکتری 400 دلار بوده است. در همین راستا بسیاری از دانشجویان تحصیلات خود را رها کرده و به وطن خود بازگشتند.

به گفته وزیر پیشین آموزش عالی پاکستان، امیدواریم دولت حداقل کمک هزینه مربوط به افرادی که در مقاطع بالای دکتری مشغول به تحصیل هستند را بازگردانده تا این اقدام باعث خدشه دار شدن آینده علمی پاکستان نشود.