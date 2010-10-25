درختانی که به بهانه زراعت بی سر شدند!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، واگذاری اراضی جنگلی برای اجرای طرحهای مختلف، چرای دام از دیگر عواملی است که موجب تخریب جنگلها در برخی مناطق شده است.

در این بین اجرای طرحهای جنگلداری از جمله اقدامات موثر برای صیانت از عرصه های جنگلی و حفظ گونه های ارزشمند گیاهی و درختی است.

تاکنون سطح زیادی از عرصه های جنگلی گلستان تحت پوشش طرحهای جنگلداری قرار گرفتند که طرح جنگلداری شصت کلاته گرگان از جمله آن است اما به چه میزان اجرای این طرحها توانسته باعث حفظ جنگلهای منطقه شود و چه کاری برای بهبود این وضعیت می توان انجام داد سئوالی است که ذهن بسیاری از علاقمندان به طبیعت بکر گلستان را به خود مشغول کرده است.

کارشناس جنگلها و ناظر طرح جنگل داری شصت کلاته در حاشیه بازدید خبرنگاران از این طرح افزود: واگذاری در قالبهای مختلف از عوامل تخریب جنگل به شمار می آید و در این بخش 50 هکتار جنگل مخروبه برای ساخت کشتارگاه در منطقه واگذار شده است.

چرای دام عامل تخریب جنگل

فریدون بزی افزود: از دیگر عوامی که تخریب را در پی دارد، چرای دامهاست که باید برای حذف دام از جنگل برنامه ریزی شود.

وی تجاوزات روستائیان و تبدیل اراضی جنگلی به زمین های زراعی را از دیگر عوامل تخریب جنگلها بیان کرد.

بزی به طرح جنگلداری شصت کلاته اشاره و اضافه کرد: این طرح در 17 کیلومتری جنوب غربی شهرستان گرگان اجرایی شده است و این منطقه دارای 300 کیلومتر جاده و ارتفاع آن از سطح دریا 250 تا 2100 متر است.

این کارشناس عنوان کرد: شیب آن شمالی و دارای دره و یالهای مختلف است که متوسط بارندگی در این منطقه بین 500 تا 800 میلیمتر گزارش شده است.

وی یادآورشد: بافت خاک این مطقه قهوه ای جنگلی با منشا آهکی و بافت نیمه سنگین است و در ارتفاع 500 متر گونه های ممرز، انجیلی و بالاتر به آن اضافه می شود.

ناظر طرح جنگلی شصت کلاته گرگان افزود: طرح جنگلداری شصت کلاته به دو بخش تقسیم می شود و بخش اول شامل هزار و 713 هکتار و 33 پازل است که هر کدام بین 40 تا 45 هکتار مساحت دارد.

بزی عنوان کرد: این طرح از سال 74 به صورت امانت به مدرسه عالی جنگل واگذار شد و اکنون بصورت تک گزینی در حال بهره برداری است.

جامعه گیاهی موجود در این طرح جنگلداری، شامل درختان آزاد، بلوط، انجیلی، ممرز و در قسمتهایی بالایی راش است.

همچنین بخش دوم این طرح شامل دو هزار هکتار است که تاکنون به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات طرح در آن شروع نشده است.

سالانه درختان و عرصه های جنگلی زیادی در گوشه و کنار کشور از جمله گلستان با مجوز یا بدون مجوز و برای کسب منعفت از سوی برخی افراد سودجو قطع می شود و تیشه به ریشه جنگلهای بکر و نادر زده می شود و سودجویان شعار " بگذارید بمیرد جنگل " را سرلوحه قرار داده اند تا با مرگ طبیعت به نوایی رسند.