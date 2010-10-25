برخی فعالیتهای جهاد کشاورزی خراسان شمالی به شرکتهای فنی مهندسی واگذار شد

حسین قربانی به خبرنگار مهر افزود: از جمله این فعالیتها در زیر بخشهای تولیدات گیاهی، آب و خاک و صنایع، امور دام، طیور و شیلات، جنگلها، مراتع، آبخیزداری، امور اراضی،برنامه ریزی اقتصادی و ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی می باشد که به این شرکتها واگذار شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که باقیمانده فعالیتهای قابل واگذاری بخش کشاورزی به این شرکتها نیز به زودی واگذار شود.



وی از جمله مهم ترین اهداف تشکیل شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی را ارتقای بازده تولید به صورت کمی و کیفی، خصوصی سازی و کاهش تصدی گری بخش دولتی، فراهم کردن زمینه اشتغال و بکارگیری دانش آموختگان بخش کشاورزی درمزارع و انتقال یافته های جدید علمی به بهره برداران عنوان کرد.



وی تعداد شرکتهای تشکیل شده را 53 واحد ذکرکرد و ابراز داشت: از این تعداد 49 واحد با استقرار در سطح دهستانها در حال فعالیت هستند و هفت شرکت باقی مانده به دلیل عدم تحویل پهنه هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده اند.



مدیر ترویج هماهنگی کشاورزی تعداد دانش آموختگان عضو شرکتهای خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی خراسان شمالی را 275 نفر اعلام کرد.



قربانی ادامه داد: به منظور افزایش نظارت بر شرکتهای مشاوره ای هشت کمیته استانی وشهرستانی با تشکیل اکیپهای نظارتی بر عملکرد این شرکتها نظارت دارند.



وی از وابستگی به اعتبارات دولتی، ناتوانی برای برقراری ارتباط موثر با کشاورزان، کمبود نقدینگی، ضعف بنیه مالی و توان فنی و تجربه را از جمله مشکلات پیش روی شرکتهای خدمات مشاوره ای تشکیل شده در خراسان شمالی ذکر کرد.